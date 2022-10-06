Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Сердце пармы» 16+

Режиссер: Антон Мегердичев. В ролях: Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Владимир Свирский, Роза Хайруллина, Елена Панова, Александр Горбатов, Валентин Цзин, Михаил Евланов

Князь Михан был рожден в языческих таежных землях — там, где шаманы приносили кровавые жертвы, чтобы отогнать темных духов и сохранить равновесие. Здесь он встретил ту, в которой вся красота мира и кровь ведьмы-ламии. Ту, быть с которой запрещают законы людей. Эта любовь навсегда изменит судьбу Михана и его родной пармы. Ему предстоит сражаться, защищая свой мир от злого рока и от тех, кто придет с мечом в поисках богатств и новых земель.

С 6 октября в прокате

«Естественный отбор» 16+

Фото: Okko

Режиссер: Кирилл Алехин. В ролях: Ефим Петрунин, Алексей Макаров, Артем Григорьев, Марина Вульф, Илья Смирнов, Родион Толоконников, Павел Афонькин, Юлия Марычева, Мария Милешкина

Третий и финальный сезон веб-сериала — ироничное драмеди, основанное на реальных первых свиданиях, завершится свадьбой. Короткие серии, знакомые ситуации, узнаваемые герои. В центре сюжета — 28-летний Вова. Он идеальный бойфренд. Заботливый и веселый. Готов к решительным поступкам ради своей избранницы. Сказки учат, что история любви должна завершиться свадьбой. Но так ли это в жизни?

С 11 октября, онлайн-кинотеатр Okko

«Убойный монтаж» 16+

Фото: Наше Кино

Режиссер: Мишель Хазанавичус. В ролях: Ромен Дюрис, Беренис Бежо, Грегори Гадебуа, Финнегэн Олдфилд, Рафаэль Кенар

Начинающий режиссер и не особо профессиональная съемочная группа подписываются на экспериментальный хоррор. Но во время съемок всё идет наперекосяк — ведущая актриса неубедительно изображает ужас, ключевой актер напился, а на самих киношников внезапно нападают настоящие живые мертвецы.

С 6 октября в онлайн-кинотеатрах

Театр

«Вадик поет свою музыку» 12+

Фото: РАМТ

Режиссер: Евгений Закиров. В ролях: Владимир Зомерфельд, Яна Палецкая, Антонина Писарева, Николай Угрюмов

Премьера спектакля по пьесе молодого драматурга Полины Коротыч. В ней царят детская вседозволенность и всемогущество, азарт первооткрывательства и сочинения своих законов мира. Но в то же время герои оказываются перед совсем недетскими задачами: перестать сравнивать себя с другими, осознать мечту, довериться сердцу. А еще расслышать в нем только свою музыку. Но в финале всё же обнаружить, что ты — не центр вселенной, даже если ты сам ее создал.

10 октября, 18:00, РАМТ

«Нездешний вечер» 16+

Фото: Театр «Сфера»/С. Милицкий

Режиссеры: Екатерина Еланская, Александр Коршунов. В ролях: Валерий Баринов, Евгений Киндинов, Лариса Гребенщикова, Александр Коршунов, Василий Куприянов, Елена Маркелова, Ирина Сидорова

Музыкально-поэтический спектакль в честь 130-летия со дня рождения Марины Цветаевой. «Нездешний вечер» — новая редакция одного из первых спектаклей Екатерины Еланской, поставленного в 1981 году. Режиссером восстановления в 2013 году стал главный режиссер театра Александр Коршунов.

В основе спектакля — проза Марины Цветаевой, ее рассказ о поэтическом вечере 1916 года в Петербурге — островке души и поэзии в разгар войны, воспоминания о котором согревали ее всю жизнь.

8 октября, 18:00, театр «Сфера»

«Багровый остров» 16+

Фото: Театр Пушкина

Режиссеры: Евгений Писарев, Федор Левин. В ролях: Александр Матросов, Ирина Царенко, Александр Дмитриев, Никита Пирожков, Владимир Григорьев, Алексей Воропанов, Валерия Елкина

Премьера постановки по одноименной пьесе Михаила Булгакова. Действие разворачивается в театре: молодой драматург присылает революционную драму «Багровый остров», судьбу которой должен решить цензор. Но тот спешит уехать в отпуск, поэтому главному режиссеру приходится срочно распределить роли и провести генеральную репетицию: актеры буквально на ходу читают текст и придумывают постановку. От мнения цензора зависит не только судьба спектакля.

12, 13 октября, 19:00, Театр Пушкина

«Открытая беседа с Юрием Грымовым» 12+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Режиссер Юрий Грымов

Творческий вечер «Театр — место силы» соберет поклонников режиссера, художественного руководителя театра «Модерн» Юрия Грымова. Откровенный разговор, ответы на острые вопросы о театре, о жизни, об эпохе Возрождения, о становлении и крушении отечественного кинематографа, о культуре. «Современное общество панически боится общаться, — считает Юрий Грымов. — Люди разучились друг друга слушать, интересоваться друг другом. Я считаю, это очень важный момент — именно живой контакт, а не переписка в соцсетях».

8 октября, 20:00, театр «Модерн»

«Турдейская Манон Леско» 12+

Фото: Театр Камбуровой

Режиссер: Денис Сорокотягин. В ролях: Любовь Логачева, Роман Калькаев, Юлия Зыбцева, Степан Аникеев-Кондрашин, Денис Сорокотягин

Создатели назвали свою постановку «историей одной любви», или «пасторалью в картинках». Всеволод Петров, искусствовед, писатель, фронтовик, в годы войны служивший офицером военно-санитарного поезда, в повести «Турдейская Манон Леско» описал реальную историю из своей жизни. Написанная во время войны, повесть была опубликована только много лет спустя, уже после смерти автора. Критики называют ее «удивительным произведением, будто вневременным, намерено смешивающим век двадцатый и век восемнадцатый».

8, 9 октября, 19:00, Театр Камбуровой

Музеи

«К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия» 0+

Фото: Музеи Московского Кремля

Выставка, приуроченная к двум знаковым юбилейным датам — 100-летию образования Союза Советских Социалистических Республик и 150-летию со дня рождения блестящего дипломата, первого народного комиссара по иностранным делам СССР Георгия Чичерина — объединяет более 80 уникальных экспонатов, большинство из которых представлены впервые. Центральное место в экспозиции отведено историческим раритетам из собрания Музеев Московского Кремля — красноармейской военной форме и подаркам зарубежных делегаций, принадлежность которых легендарному наркому удалось установить в результате недавних исследований.

До 8 января, Музеи Московского Кремля, Выставочный зал Патриаршего дворца

«Лики Марии — Образы Света» 0+

Фото: «Центр искусств. Москва»

Выставка современного христианского искусства объединит уникальное собрание изображений Богородицы с ранее не исследованными сюжетными композициями, названия для которых взяты из подлинных текстов Священного Предания. Впервые в России кроме живописных изображений Богородицы, написанных автором выставки художником Вероникой Пономаревой-Коржевской, в экспозиции будет представлен мультимедийный контент: светомузыкальные проекции, которые призваны раскрыть для посетителей смысл евангельских событий, понятие иконы как божественного слова, воплощенного в образах света.

С 9 октября по 9 ноября, «Центр искусств. Москва»

«Подвиг учителей на фронте и в тылу» 0+

Фото: Музей Победы

Музей Победы подготовил новую выставку, приуроченную ко Дню учителя, который ежегодно отмечается 5 октября. Гости смогут узнать об педагогах, прошедших Великую Отечественную войну, об их подвигах на фронте и в тылу. Один из уникальных раритетов — рабочая тетрадь учителя русского языка и литературы. Рукопись обнаружили во время поисковых работ в Одинцовском районе Московской области, докмент датируется 1942–1943 годами.

До 13 ноября, Музей Победы

«Когда вы будете в Спасском…» 0+

Фото: Литературный музей, Дом Любощинских — Вернадских

Выставка приурочена к 100-летнему юбилею музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» — усадьбы Ивана Тургенева. На ней представлены редко выставляемые портреты писателя, первые издания его произведений и личные вещи. Экспозиционное пространство воссоздает атмосферу тургеневской усадьбы: ее внутреннее убранство со старинной мебелью, классические колонны, дубовые аллеи. Мультимедийная часть выставки представляет 100-летнюю историю музея-заповедника.

До 13 января, Литературный музей, Дом Любощинских — Вернадских

Концерты

«Большой вальс» 6+

Фото: пресс-служба Симфонического оркестра «Русская филармония» Cолистка Большого театра Дарья Зыкова

Роскошные вальсы Иоганна Штрауса, торжественные и праздничные вальсы из балетов Чайковского, изысканный вальс Шопена, всепокоряющий стихией движения вальс Хачатуряна из музыки к драме Лермонтова «Маскарад», пленительный вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» Доги и многие другие прозвучат в исполнении Симфонического оркестра Москвы «Русская Филармония» и солистки Большого театра Дарьи Зыковой.

9 октября, 15:00, Дом Музыки

«Рашид Калимуллин. Московские истории» 6+

Фото: «Московский концертный зал «Зарядье»

Авторский концерт одного из ведущих современных композиторов России Рашида Калимуллина. Лауреат международных конкурсов, лауреат премии им. Д.Д. Шостаковича, председатель Союза композиторов Татарстана, председатель правления Союза композиторов России представит произведения, написанные с глубокой и нежной любовью к родному городу Казани. В программе: «Алтайские пейзажи» для оркестра, «Симфонические фрески» (вторая и третья части), Концерт для скрипки с оркестром и лирические песни.

Весь вечер на сцене — оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной под руководством Анны Гулишамбаровой.

6 октября, 19:00, «Зарядье», Малый зал

«Холодный полдень века» 12+

Фото предоставлено организаторами

Вечер посвящен сочинениям, написанным непосредственно перед, во время и сразу после Второй мировой войны. Они объединены эстетикой неоклассицизма. Произведения Бриттена, Барбера, Онеггера и Бартока исполнят музыканты Московского камерного оркестра Musica Viva под управлением Ивана Никифорчина. Солисты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Алексей Мазур (флейта), Эмиль Мирославский (гобой), Александр Смирнов (английский рожок) и Александр Бахарев (труба). Ведущим концерта станет известный музыковед и журналист Ярослав Тимофеев.

7 октября, 19:00, Соборная палата

«Игра света и тени» 12+

Фото: Московская филармония

Ансамбль Musica Tempora под руководством клавесинистки Дарьи Борковской представит программу, посвященую музыке французских композиторов XVII–XVIII веков, а главными «героями» концерта станут виола да гамба и известный российский гамбист Руст Позюмский. Идея сопоставления света и тени пронизывает всё искусство барокко, наполняя таинственным содержанием шедевры живописи, архитектуры, литературы и музыки. Прозвучат произведения Марена Маре и Антуана Форкре.

8 октября, 19:00, Камерный зал Московской филармонии

Фестивали, показы и премии

XIII литературная премия «Радуга» 16+

Фото: пресс-служба XIII литературной Премии «Радуга»

Литературной премией «Радуга» отмечают лучших молодых итальянских и российских писателей и переводчиков. Поочередно церемонию награждения проводятся в России и в Италии. Премия организована ассоциацией «Познаем Евразию» (Верона, Италия) и Литературным институтом им. А.М. Горького при участии фонда «Русский мир», поддержке Банка «Интеза» и Газпромбанка. Пять лучших рассказов от России и пять от Италии, присланных на конкурс, будут опубликованы в Литературном альманахе.

6 октября, 19:00, ГУМ, Демонстрационный зал

Фестиваль «КАРО.Арт» 16+

Фото: пресс-служба КАРО.Арт

На фестивале покажут более 30 фильмов. После каждого показа по традиции проекта «КАРО.Арт» состоятся дискуссии со зрителями. В секции «Гала-хиты» пройдут премьеры фильмов с крупнейших международных кинофестивалей, среди них — участники конкурса Каннского кинофестиваля 2022 года: «Ностальгия» Марио Мартоне, «Корсаж» Мари Крютцер. Откроется фестиваль восстановленным фильмом «История гражданской войны» Дзиги Вертова. Картина в этом году отмечает 100-летие.

11-16 октября, киноцентр «Октябрь»

XXII Международный фестиваль ArsLonga 6+

Фото: «Московский концертный зал «Зарядье»

В России в 22-й раз состоится Международный музыкальный фестиваль ArsLonga. Он откроется 6 октября концертом в Большом зале консерватории. В исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина прозвучит Первая симфония Иоганнеса Брамса. Серия концертов, посвященных симфоническому творчеству великого немецкого композитора, станет логическим продолжением исполненных в прошлом году девяти симфоний Людвига ван Бетховена. Цикл «Брамс. Все симфонии» исполнят прославленные дирижеры Юстус Франтц (Германия) и Азим Каримов. Также в концертах примет участие Академический хор РАМ им. Гнесиных.

с 6 октября по 20 ноября, Зал «Зарядье», Большой зал консерватории

Уличный показ мод 0+

Фото: Галерея «Колокольников, 17»

Инициаторами показа выступили родители детей — подопечных фонда «Координационный центр культурного наследия». Близкие люди знают, как трудно адаптировать особенного ребенка к окружающему миру и мир к ребенку. Показ создадут художники галереи «Колокольников, 17» и творческий коллектив фонда «КЦ Культурное наследие».

На подиум выйдут ребята с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и ограничениями в движении. Также в показе примет участие Мария Сиротинская — дочь Ирины Хакамады. Создать яркие космические образы участникам дефиле помогут мастера из школы стилистов «Персона». После модного шоу гости смогут принять участие в закрытом благотворительном аукционе.

9 октября, 17:00, галерея «Колокольников, 17»