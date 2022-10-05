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Туризм
Турбизнес обратился в Госдуму с просьбой вернуть программу кешбэка

Турбизнес обратился в Госдуму с просьбой вернуть программу кешбэка

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российский союз туриндустрии (РСТ) направил обращение на имя главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева в связи с отсутствием финансирования программы кешбэка в проекте федерального бюджета на 2023 год и плановые 2024 и 2025 года. Об этом сообщили 5 октября в организации.

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В проект бюджета не заложены расходы в размере 5 млрд рублей на туристический ежегодный кэшбек. Документ был внесен правительством в Госдуму в конце сентября.

«В этом случае как потребители, так и сама туриндустрия лишаются самого эффективного инструмента государственной поддержки за весь постсоветский период. РСТ последовательно выступал за продление программы кэшбека, признавая ее высокую эффективность с момента запуска», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы РСТ.

Также там отметили, что исследование НИУ ВШЭ показало в 2021 году, что 15% опрошенных не рассматривают поездки по России без возврата части средств. Еще 15%, скорее всего, не поехали бы в тур без кэшбека.

Также 23% респондентов точно поедут отдыхать в России, а не за границу, с учетом кэшбека.

«В целом туроператоры отмечали четырехкратный рост бронирований поездок по России по сравнению с показателями прошлого года, при этом доля продаж туров с кешбэком составила 80%», — добавили в РСТ.

В отсутствие кэшбека горизонт восстановления турпотоков до уровня 2019 года отодвигается, как минимум, до 2025 года, заключили в РСТ.

Последний этап продажи туров с кэшбеком действовал с 25 августа по 10 сентября. 15 сентября в Ростуризме подвели его итоги: за две недели продаж программой воспользовалось рекордное число человек — 600 тыс. туристов. Было продано туров на 14,3 млрд рублей, кешбэк составил чуть более 2,7 млрд рублей.

Программа, в рамках которой государство компенсирует путешественникам часть денег за отдых в России, стартовала в 2020 году. Задача программы лояльности — поддержать внутренний туризм, особенно в период межсезонья, когда гостиницы относительно свободны и есть большой выбор номеров как по уровню комфорта, так и по цене.

На 2022 год в рамках нацпроекта по туризму на реализацию программы кешбэка было заложено 5 млрд рублей.

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