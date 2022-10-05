Mini начала работу над новым электрическим кроссовером Aceman EV

Компания Mini не так давно показала концепт Aceman, теперь на его базе решено построить электрический кроссовер. Новая машина по своим размерам будет меньше Mini Countryman, но выше и больше модели Clubman. Об этом 5 октября сообщило издание Carbuzz.

Специалисты выяснили, что Aceman EV будет построен на той же электрической платформе, что и будущий электромобиль Cooper, который разрабатывается Mini совместно с Great Wall Motors для китайского рынка.

Aceman EV будет меньше Countryman по длине, однако в нем будет больше места благодаря отсутствию у машины бензинового двигателя и трансмиссии. Шпионские снимки дают понять, что фары головного света и задние фонари скорее всего без изменений перейдут на серийную модель.

Эксперты разглядели, что новый Mini будет использовать те же утопленные дверные ручки, что применяются у машин материнской компании BMW. Диски колес имеют четырехспицевый рисунок, хотя на других снимках фигурирует модель, оснащенная колесами большего размера с другим рисунком.

В компании никогда не делились подробностями о запасе хода или мощности концепта. Текущий электромобиль компании, Mini Cooper Electric, развивает 181 л. с., но запас хода на одном заряде составляет всего 290 км. Вполне возможно, что эту силовую установку установят и в новую модель.

В связи с этим издание резюмировало, что если Mini Aceman EV готовят для рынка США, то показатели мощности электромотора и запас хода машины должны быть улучшены. Производство модели планируют начать в 2024 году.

15 августа компания Mini представила электрическую версию хетчбэка Cooper SE для водителей с ограниченными возможностями. В машине установлена специальная программа вождения, которая позволяет людям с ограниченными возможностями осуществлять плавный пуск и маневрирование в Mini Cooper SE. Новую версию Mini доводил автогонщик Алекс Дзанарди, который страдает параличом нижних конечностей.