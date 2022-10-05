Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин расширил условия предоставления отсрочки от мобилизации
Мир
В России оценили объемы утечек газа из «Северных потоков»
Экономика
Россельхознадзор заверил в отсутствии проблем с поставками бананов в РФ
Общество
В РФ возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
Мир
Россия вышлет временную поверенную в делах Литвы
Общество
Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России
Мир
Академик предупредил об опасности ударов по ДнепроГЭС
Спорт
Международная федерация бокса вернула на ринги спортсменов из России и Белоруссии
Экономика
Власти примут закон о свободной экономической зоне в новых регионах России
Экономика
В Индонезии заявили о желании укрепить экономические отношения с РФ
Общество
Путин поручил продумать организацию осенних каникул на новых территориях РФ

Mini начала работу над новым электрическим кроссовером Aceman EV

0
Фото: CarBuzz.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Mini не так давно показала концепт Aceman, теперь на его базе решено построить электрический кроссовер. Новая машина по своим размерам будет меньше Mini Countryman, но выше и больше модели Clubman. Об этом 5 октября сообщило издание Carbuzz.

Электричка из Липецка: в России начали выпускать электромобили
Что из себя представляет российский бренд Evolute

Специалисты выяснили, что Aceman EV будет построен на той же электрической платформе, что и будущий электромобиль Cooper, который разрабатывается Mini совместно с Great Wall Motors для китайского рынка.

Aceman EV будет меньше Countryman по длине, однако в нем будет больше места благодаря отсутствию у машины бензинового двигателя и трансмиссии. Шпионские снимки дают понять, что фары головного света и задние фонари скорее всего без изменений перейдут на серийную модель.

Эксперты разглядели, что новый Mini будет использовать те же утопленные дверные ручки, что применяются у машин материнской компании BMW. Диски колес имеют четырехспицевый рисунок, хотя на других снимках фигурирует модель, оснащенная колесами большего размера с другим рисунком.

В компании никогда не делились подробностями о запасе хода или мощности концепта. Текущий электромобиль компании, Mini Cooper Electric, развивает 181 л. с., но запас хода на одном заряде составляет всего 290 км. Вполне возможно, что эту силовую установку установят и в новую модель.

В связи с этим издание резюмировало, что если Mini Aceman EV готовят для рынка США, то показатели мощности электромотора и запас хода машины должны быть улучшены. Производство модели планируют начать в 2024 году.

15 августа компания Mini представила электрическую версию хетчбэка Cooper SE для водителей с ограниченными возможностями. В машине установлена специальная программа вождения, которая позволяет людям с ограниченными возможностями осуществлять плавный пуск и маневрирование в Mini Cooper SE. Новую версию Mini доводил автогонщик Алекс Дзанарди, который страдает параличом нижних конечностей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022