Украинские войска ведут обстрел четырех районов Донецка, в результате погибли два человека, в том числе подросток. Об этом в среду, 5 октября, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Кировском (Кировский район. — Ред.) погиб мальчишка, 17 лет, и женщина погибла. К сожалению, статистика эта продолжает увеличиваться, потому что обстрелы ведутся по всем районам», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Кулемзин подчеркнул, что за последние два дня было зафиксировано 64 обстрела.

По его словам, украинские военные намеренно наносят повторные удары по инфраструктурным объектам Донецка, которые включены в программу восстановления.

«Мы имеем на сегодня информацию, имеем подтвержденные факты, когда по объектам, которые включены в программу восстановления, наносятся планомерные повторные удары со стороны украинских боевиков... Речь идет исключительно о мирных объектах, жилых домах, объектах инфраструктуры», — уточнил Кулемзин.

Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, в результате сегодняшнего обстрела повреждена также городская больница № 25.

Днем ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автобусный парк в Куйбышевском районе города. В результате обстрела погиб начальник автоколонны Александ Лысенко, также повреждено 10 городских автобусов.

За день до этого ВСУ нанесли удар по центру Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Снаряды прилетели в несколько частных домов на улицах Башкирская, Богатырская, Рабфаковская, Пятницкого в Куйбышевском районе. Кроме того, у торгового центра Green Plaza в Донецке были выбиты стекла, повреждены крыша, фасад, коммуникации и помещения здания.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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