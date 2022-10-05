Реклама
Прямой эфир
Общество
Жителей сел в «серой зоне» Херсонской области эвакуировали в безопасные места
Мир
В России оценили объемы утечек газа из «Северных потоков»
Общество
Директор школы в Рубежном рассказала об угрозах в адрес учителей со стороны СБУ
Мир
FT сообщила о намерении США подтолкнуть Украину к решающему сражению на юге
Армия
Пушилин заявил о стабилизации обстановки на Краснолиманском направлении
Мир
Путин в беседе с Рахмоном заявил об укреплении отношений России и Таджикистана
Мир
В МИДе подтвердили планы главы МАГАТЭ посетить Москву
Спорт
Международная федерация бокса вернула на ринги спортсменов из России и Белоруссии
Экономика
Власти примут закон о свободной экономической зоне в новых регионах России
Экономика
В Индонезии заявили о желании укрепить экономические отношения с РФ
Мир
Американцы осудили Байдена за помощь Киеву на фоне урагана во Флориде
Сюжет:

Два человека погибли в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ ведут обстрел четырех районов города, в результате погибли два человека
0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска ведут обстрел четырех районов Донецка, в результате погибли два человека, в том числе подросток. Об этом в среду, 5 октября, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«В Кировском (Кировский район. — Ред.) погиб мальчишка, 17 лет, и женщина погибла. К сожалению, статистика эта продолжает увеличиваться, потому что обстрелы ведутся по всем районам», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Кулемзин подчеркнул, что за последние два дня было зафиксировано 64 обстрела.

По его словам, украинские военные намеренно наносят повторные удары по инфраструктурным объектам Донецка, которые включены в программу восстановления.

«Мы имеем на сегодня информацию, имеем подтвержденные факты, когда по объектам, которые включены в программу восстановления, наносятся планомерные повторные удары со стороны украинских боевиков... Речь идет исключительно о мирных объектах, жилых домах, объектах инфраструктуры», — уточнил Кулемзин.

Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, в результате сегодняшнего обстрела повреждена также городская больница № 25.

Днем ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автобусный парк в Куйбышевском районе города. В результате обстрела погиб начальник автоколонны Александ Лысенко, также повреждено 10 городских автобусов.

За день до этого ВСУ нанесли удар по центру Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Снаряды прилетели в несколько частных домов на улицах Башкирская, Богатырская, Рабфаковская, Пятницкого в Куйбышевском районе. Кроме того, у торгового центра Green Plaza в Донецке были выбиты стекла, повреждены крыша, фасад, коммуникации и помещения здания.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022