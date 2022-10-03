Опубликованы кадры последствий ракетного удара ВСУ по ТЦ в Донецке

«Известия» 3 октября публикуют кадры последствий ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру Green Plaza в Донецке.

Ранее сообщалось, что система ПВО сбила одну из ракет, а вторая упала в районе ТЦ.

В результате атаки у торгового центра выбиты стекла, повреждены крыша, фасад, коммуникации и помещения здания.

30 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрелы попали практически все районы города.

За несколько дней до этого в Донецке в результате обстрелов со стороны ВСУ был поврежден газопровод.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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