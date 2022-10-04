Военкор «Известий» показал последствия обстрелов автобусного парка в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автобусный парк в Куйбышевском районе Донецка. Последствия обстрелов во вторник, 4 октября, показал военный корреспондент телеканала «Известия».

На кадрах видно, что от обстрелов пострадала территория парка. Несколько автобусов и рядом припаркованных машин получили разрушения. Повреждены салоны, двери, выбиты стекла, а также остекление зданий. В общей сложности, повреждено 10 городских автобусов, которые принадлежат коммунальному предприятию «Донэлектроавтотранс».

«Сначала пролетел один снаряд, минуты не прошло, и второй удар. Это уже не первый прилет, они бывают очень часто», — рассказал местный житель.

В результате обстрела территории автопарка погиб начальник автоколонны Александ Лысенко.

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован во вторник в 13:16 (совпадает с мск). По городу было выпущено четыре снаряда натовского калибра 155 мм.

Накануне ВСУ нанесли удар по центру Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Снаряды прилетели в несколько частных домов на улицах Башкирская, Богатырская, Рабфаковская, Пятницкого в Куйбышевском районе.

О последствиях обстрела рассказал корреспондент «Известий». В частности, на дороге в Донецке образовалась воронка. У торгового центра Green Plaza в Донецке были выбиты стекла, повреждены крыша, фасад, коммуникации и помещения здания.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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