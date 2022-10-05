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Военный эксперт рассказал о поставляемых для HIMARS снарядах GMLRS

Военный эксперт Леонков рассказал о снарядах GMLRS, поставляемых США для РСЗО HIMARS
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Dustin Biven
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Военный эксперт Алексей Леонков в среду, 5 октября, рассказал «Известиям» о снарядах GMLRS, которые США поставляют на Украину для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Как пояснил специалист, эти снаряды высокоточные, а их дальность составляет порядка 120-150 км. Они подходят как к системам HIMARS, так и к пусковым установкам MLRS и Mars-2, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

«Понятное дело, что когда США такое заявляет, нам без разницы куда они полетят, потому что после присоединения четырех областей там всё объявляется нашей территорией, поэтому, я думаю, что реакция со стороны наших военно-политических кругов будет адекватной на применение данного оружия», — подчеркнул он.

Леонков отметил, что после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к России страна, поставляющая подобное вооружение, станет участником или соучастником военных действий.

«Наш верховный главнокомандующий [Владимир Путин] говорил, что мы будем защищать нашу территорию всеми имеющимися средствами без исключения», — заключил он.

Ранее в этот день в Пентагоне сообщили, что США поставили Украине управляемые реактивные снаряды калибра 277мм GMLRS к РСЗО HIMARS. Однако киевский режим настаивал на поставках ATACMS, так как такие ракеты увеличивают дальность стрельбы американских систем до 300 км.

4 октября пресс-служба Пентагона сообщила об отправлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.

2 октября Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Уточняется, что США ждут таких же действий от Евросоюза.

За день до этого Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства Украины, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 сентября предупредил, что США всё больше близятся к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не возражает против применения Киевом оружия Запада на освобожденных территориях.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских боевиков. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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