Годовщина победы Красной армии в Битве за Кавказ — история и итоги сражения

Россия 9 октября отмечает День воинской славы, посвященный победе советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году в битве за Кавказ. «Известия» вспоминают историю и итоги победоносного сражения.

Предпосылки Битвы за Кавказ

Оборона Кавказа началась 25 июля 1942 года. Регион обладал огромным экономическим значением для СССР, на него приходилось 86,5% добычи нефти. Через Кавказ осуществлялись грузоперевозки, а на огромных площадях выращивали зерно.

План по захвату региона фашистскими войсками носил название «Эдельвейс». Фюрер Адольф Гитлер предполагал, что трудностей при реализации плана не возникнет, поскольку рассчитывал на помощь Турции и даже самого населения Кавказа.

Вторжение противник осуществил в кратчайшие сроки, намереваясь быстро захватить нефтяные месторождения и запас сырья. Однако всё повернулось не так, как планировал Гитлер. Поддержку Турции и местного населения он не встретил, а советские войска оказали захватчикам героическое сопротивление. Кровопролитное сражение затянулось на сотни дней.

Битва за Кавказ: длительность, потери, итоги

Противостояние продлилось с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года, более 400 дней. Историки разделяют битву на два критически важных этапа. В течение первых двух месяцев немецким войскам удалось занять Ставрополь, Армавир, Майкоп, Краснодар, Элисту, Моздок и часть Новороссийска. Ситуация переменилась, когда фашистские подразделения подступили к Малгобеку в конце сентября.

Уже к тому моменту враг понес большие потери, а 5 октября наступил переломный момент в военных действиях — разгром фашистских войск под Сталинградом. От наступления Германия перешла к обороне и потеряла свое преимущество. Чем незамедлительно воспользовалась Красная армия, сначала оттеснив немцев с их позиций, а затем и вовсе перейдя к контрнаступлению.

Сухопутные войска при поддержке Черноморского флота и Азовской флотилии провели Северо-Кавказскую наступательную операцию, освободив от фашистов Моздок, Пятигорск, Кисловодск, Георгиевск, Минеральные Воды, Майкоп, Ставрополь и другие. За успешным маневром последовали Краснодарско-Новороссийская, Новороссийско-Таманская стратегические операции и разгром немцев в воздушном сражении над Кубанью. Так красноармейцы вернули под свой контроль Батайск, Ростов-на-Дону, Азов, Краснодар, Новороссийск и другие города. В феврале 1943 года с Эльбруса были низвергнуты нацистские знамена.

Успешное контрнаступление подорвало силы вермахта, и всё оставшееся время Советская армия вытесняла врага с территорий Кавказа. Заключительным этапом стало освобождение Таманского полуострова 9 октября 1943 года.

Общие потери Красной армии в битве за Кавказ составили более 593 тыс. человек, в том числе безвозвратные — более 276 тыс. Вермахт и его союзники потеряли более 420 тыс. человек.

Битва за Кавказ: последствия

Одержав победу в битве, Красная армия выдворила врага с территорий Кавказа, вернув контроль над большей частью Кубани и восточным побережьем Черного и Азовского морей. Вернул СССР и свои нефтяные месторождения, и посевные площади.

По итогам кровопролитных сражений более 850 тыс. бойцов удостоились медали «За оборону Кавказа» в 1944 году.

Почти 30 лет спустя, в 1973 году, Новороссийску было присвоено звание города-героя. Кроме того, восемь городов получили звания города воинской славы: Анапа, Владикавказ, Грозный, Малгобек, Нальчик, Ростов-на-Дону, Таганрог и Туапсе.

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