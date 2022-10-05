Пасечник заявил о начале бурного развития Донбасса после вхождения ЛНР в РФ

Законы о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав РФ положат начало бурному развитию Донбасса. Об этом в среду, 5 октября, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Теперь официально Луганская Народная Республика — часть Российской Федерации! Убежден, что акты положат начало бурному развитию Донбасса и станут залогом большого и светлого будущего Луганского края в составе нашей Великой Родины», — написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за многолетнюю поддержку мирного населения республики. Врио ЛНР подчеркнул, что впереди много работы, но он приложит все усилия, чтобы жизнь населения республики соответствовала российским стандартам.

Ранее в этот день Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Накануне, 4 октября, законодательная инициатива была одобрена Советом Федерации на пленарном заседании.

Согласно закону, жители регионов со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

До этого, 30 сентября, в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении данных территорий в состав РФ.

27 сентября стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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