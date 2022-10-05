Врач назвала дистресс пусковым механизмом 80% всех заболеваний

Длительный сильный стресс является пусковым механизмом 80% всех заболеваний, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета и других. Об этом в беседе с «Известиями» 5 октября предупредила врач-терапевт, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева.

Она пояснила, что стресс — это состояние организма, вызванное воздействием неблагоприятных факторов, которое проявляется эмоциональным и физическим напряжением. Существует понятие эустресса — эта форма стресса активизируется из-за изменений окружающей среды.

Негативное влияние стресса — дистресс, развивается при действии сильных стрессогенных факторов, превышающих адаптационные возможности организма. Действие такого вида стресса является пусковым механизмом 80% всех заболеваний, подчеркнула врач.

По ее словам, стресс воздействует на структуры головного мозга, в результате чего происходит выброс в кровь гормонов стресса, одним из которых является кортизол.

«Запускается каскад реакций: под действием кортизола снижается синтез белка, в том числе инсулина, половых гормонов, повышается уровень глюкозы и холестерина. Органами-мишенями стресса становятся: сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечная система, репродуктивная система, иммунная система, нервная система. Чрезмерный и длительный стресс может быть смертельно опасен, став причиной сердечно-сосудистых катастроф — инсультов и инфарктов», — указала Тарадеева.

Помимо риска сердечно-сосудистых заболеваний, стресс может может стать причиной развития острых недугов желудочно-кишечного тракта, таких как острый гастрит и острая язва. Кроме того, такое состояние может привести к обострению хронических заболеваний, в том числе гастрита, гастродуоденита, холецистита, панкреатита, язвенной болезни желудка и особо чувствительной 12-перстной кишки.

При стрессе также высок риск развития сахарного диабета, а также декомпенсации заболевания, если у человека уже был установлен этот диагноз. В условиях избытка глюкозы в крови усиливается образование жировых отложений, уменьшается содержание мышечной массы, пояснила специалист.

«В тяжелых ситуациях во время стресса можно использовать технику глубокого ровного дыхания, использовать переключение внимания на тело и собственные ощущения, применяя физическую нагрузку, например, бег или ходьбу. Также по согласованию с лечащим врачом можно принять седативные препараты, в том числе растительного происхождения — валериану, пустырник», — посоветовала Тарадеева.

При этом она подчеркнула, что прием седативных препаратов необходимо начинать по рекомендации врача, поскольку любое лекарственное средство может иметь индивидуальную переносимость организмом. При неэффективности седативного лекарственного препарата требуется консультация психотерапевта. Кроме того, к специалисту следует обратиться, если на фоне стресса появились проблемы со сном и аппетитом, наблюдается психовегетативный синдром — ощущение тревоги, нарушение сна, кошмарные сновидения, суицидальные мысли.

«Понятия длительного или сильного стресса индивидуальны для каждого человека. Все мы разные, по-разному реагируем на события в нашей жизни. Следует ориентироваться на собственные ощущения. При появлении жалоб на боли в грудной клетке, нарушение речи, неловкость в движениях рук и ног, высокое артериальное давление, необходимо вызвать бригаду скорой помощи», — добавила врач.

В конце сентября главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин напомнил, что алкоголь не помогает справляться со стрессом, а наоборот усиливает панику и депрессивное состояние. Он пояснил, что алкоголь провоцирует возникновение и усиление симптомов панического, тревожного, депрессивного и иных психических расстройств.