Австрия готова выступить принимающей стороной и провести переговоры на своей территории по деэскалации ситуации вокруг Украины. Кроме того, австрийские власти готовы поддерживать каналы связи с Россией, пишет 5 октября американская газета The Hill.

По данным издания, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сообщила, что Вашингтон постоянно консультируется с союзниками по НАТО и обсуждает ядерную угрозу, которая якобы исходит от РФ.

В связи с этим неназванный австрийский чиновник, на которого ссылается газета, проинформировал американскую сторону, что Австрия «предложила себя в качестве нейтральной площадки для сложных переговоров по деэскалации» и не намерена выходить из контакта с Россией.

Ранее, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Комментируя текст документа, издание «Страна.ua» отметило, что возможность для переговоров с РФ остается, поскольку там говорится только о Путине, а не о российской власти в целом, в том числе и нынешней.

Тем же днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль дождется изменения позиции украинского лидера, назвавшего невозможными переговоры с Россией, либо же будет ждать прихода к власти нового президента Украины, готового к диалогу.

Как отметил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, решение Зеленского не означает, что переговоры между Москвой и Киевом теперь невозможны. По мнению сенатора, если президент Украины отказывается говорить с Путиным, то это будет делать его преемник. Он также подчеркнул, что в политике есть выражение «никогда не говори никогда».

30 сентября Путин призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Это заявление он сделал перед подписанием договоров о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Зеленский в тот же день заявил, что Киев готов к диалогу с Москвой, «но уже с другим президентом России». При этом, по его словам, «Украина была и остается лидером в переговорных усилиях».

Москва многократно отмечала, что не отказывается от переговоров, решение прекратить диалог принял именно Киев.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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