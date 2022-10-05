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Турция хочет предложить свою платежную систему вместо «Мира»

Aydınlık: Турция и Россия обсуждают возможность использования платежной системы Troy
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Фото: Global Look Press/Mustafa Kaya
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Банки Анкары и Москвы обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативной российскому «Миру», с которым прекратили работать турецкие финансовые учреждения из-за санкций США. Об этом сообщила 5 октября газета Aydınlık.

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«С разрешения Центрального банка России, если российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платежную систему Troy, или если они открывают счет в турецких банках, работающих в России и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы могут совершать покупки по этим картам в нашей стране», — пишет издание.

Газета уточняет, что данную систему и транзакции по ней Турция контролирует самостоятельно и напрямую, в связи с чем «США будет нелегко найти повод для вмешательства» в ситуацию. Известно, что глава Центрального банка Турции Шахап Кавчиоглу, который придерживается мнения, что торговля между странами должна вестись в национальных валютах, также поддержал данную идею.

«Мы также узнали, что у центральных банков двух стран есть модель, с помощью которой туристы могут осуществлять оплату гостиниц и транспорта из своих стран через онлайн-систему», — сообщила газета со ссылкой на источники.

3 октября президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Давут Четин сообщил, что отказ турецких банков от системы «Мир» не повлияет на приезд туристов из России. По словам Четина, решение в сложившейся ситуации должно быть найдено как можно скорее, так как прекращение использования системы «Мир» банками Турции приведет к снижению трат российских туристов внутри страны.

28 сентября агентство Bloomberg написало, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы «Мир». Кроме того, прекратили обслуживание российских банковских карт «Мир» еще два турецких банка — DenizBank и Is Bankasi.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, решение банков Турции не обслуживать российские карты «Мир» принято под беспрецедентным давлением США. По его словам, ситуация сложная, но надо совместно искать пути противодействия давлению, чтобы не наносить вреда отношениям и не лишать комфортных условий российских туристов, которые посещают Турцию.

В свою очередь генсек турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что прекращение банками страны использования системы «Мир» станет динамитом, заложенным под туризм и экономику Турции.

До этого, 15 сентября, министерство финансов США сообщило о том, что Вашингтон готов вводить санкции против стран за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России.

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