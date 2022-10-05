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Американист оценил вероятность выдвижения Байдена на выборы в 2024 году

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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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Демократическая партия США определится со своим кандидатом на президентские выборы после промежуточного голосования в конгресс 8 ноября. Об этом «Известиям» заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

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В Белом доме 4 октября заявили о намерениях действующего президента Джо Байдена пойти на второй срок в 2024 году, но об официальной подаче заявки речь пока не идет. По словам Лозанского, в настоящее время демократы находятся в поиске подходящего политика, но каких-то ярких фигур пока нет.

«Однако впереди еще два года. Наверное, многое будет решаться в ноябре (после промежуточных выборов. — Ред.), когда придет новая команда, посмотрим, какой будет результат. Общественное мнение колеблется, меняется. Так что, вероятно, партия определится со своим кандидатом после 8 ноября», — считает эксперт.

Скептически к выдвижению главы государства на второй срок настроена и американская общественность. Так, согласно последним опросам, 64% жителей США считают, что Байдену не стоит принимать участие в президентской гонке 2024 года.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Демократическая братия: сможет ли Байден остаться на второй срок

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