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Букмекеры назвали фаворитов на Нобелевскую премию по литературе

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Фото: Global Look Press/dpa/Steffen Trumpf
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Лауреата Нобелевской премии по литературе объявят 6 октября. «Известия» разбирались, кого букмекеры назвали фаворитами на награду.

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Первым претендентом получить ее по версии букмекеров (коротких списков Нобелевка не публикует) стал французский писатель и поэт, лауреат Гонкуровской премии Мишель Уэльбек.

Известность к писателю пришла вместе с выходом его первого романа «Расширение пространства борьбы», поставившего под сомнение либеральные достижения западного общества. Всемирную славу Уэльбеку принесла книга «Элементарные частицы», где главным объектом критики становится сексуальная революция, на практике обернувшаяся ловушкой и повергшая общество в гуманитарный кризис.

Второй в букмекерском списке — отмеченный «Букером» автор скандально известных «Шайтанских аят» Салман Рушди, считающий себя последователем Антона Чехова и Джозефа Конрада (о чем, собственно, и повествует его автобиография «Джозеф Антон»).

Его проза исследует темы миграции, сложности адаптации к новой культуре, отрыв от корней, метаморфозы разъединенности исламского мира. Искания Рушди привели к тому, что в 1989 году аятолла Хомейни издал фетву, в которой осудил автора и его книги на смерть, а в августе этого года на писателя было совершено покушение, в результате которого он провел несколько недель на ИВЛ и может лишиться глаза.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Оценить предложение: кому достанется Нобелевская премия по литературе

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