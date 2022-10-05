Глава РЕДС рассказал о планах египетских отелей принимать рубли в этом турсезоне

Египетские отели готовятся начать принимать оплату в российских рублях уже к началу турсезона — в декабре–январе. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Российско-Египетского делового совета (РЕДС) Михаил Орлов.

«Я думаю, что достаточно скоро рассчитываться рублями в Египте будет возможно везде. А сейчас, к началу сезона, это сделают частично возможным», — сказал он.

Как уточнил глава РЕДС, сначала рубль будут принимать ограниченно, затем Каир планирует расширить сферу его оборота в стране.

«Проблем с заполнением отелей точно не будет, турпоток будет высоким. Основной сезон как раз должен начаться, в Турции сезон вот уже закончился. Думаю, к тому времени, концу декабря—январю, как раз со способами оплаты египетская сторона должна разобраться», — подытожил Орлов.

В середине сентября ЦБ Египта анонсировал включение российской валюты в список используемых в стране. В августе замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия обсуждает с Египтом использование карт «Мир».

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