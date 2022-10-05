МККК доставил 52 тыс. доз инсулина в Донбасс с 24 февраля

Международный Комитет Красного Креста (МККК) с 24 февраля доставил в Донбасс 52 тыс. доз инсулина для 5 тыс. страдающих диабетом. Этого количества хватит примерно на полгода, заявил в интервью «Известиям» руководитель оперативного направления МККК региональной делегации по РФ и Беларуси Франсиско Хавьер Сеперо Гарсия.

«Хотелось бы отдельно сказать о нашей работе в сфере здравоохранения — особенно с людьми с диабетом. В Донбасс с 24 февраля было доставлено 52 тыс. доз инсулина. Этого хватит для того, чтобы обеспечить на полгода потребности 5 тыс. человек, страдающих диабетом», — сказал он.

Представитель МККК напомнил, что офисы Красного Креста работают в Донецке и Луганске с 2014 года. Сегодня, по его словам, на территории Донбасса необходимо решить ряд проблем для возвращения туда жителей. Одна из которых — это нарушение водоснабжения из-за повреждения водопроводных систем в ходе боевых действий, подчеркнул он.

Франсиско Хавьер Сеперо Гарсия добавил, что Международный Красный Крест помогает местной власти с ремонтом школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры.

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«В Донбасс было доставлено 52 тыс. доз инсулина»