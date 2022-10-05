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«Известия» рассказали о влиянии параллельного импорта на дефицит машин в РФ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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В условиях перебоев с поставками новых автомобилей крупные холдинги решили ввозить машины по параллельному импорту в обход официальных каналов. Какие автомобили доступны покупателям и позволит ли это решить вопрос с дефицитом машин, выясняли «Известия».

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Несмотря на утвержденный Минпромторгом список товаров для параллельного импорта, самостоятельно ввозить автомобили дилеры всё равно не могли: таможенные органы требовали предъявления одобрения типа транспортного средства (ОТТС), который выдавался сертификационным органами только с разрешения правообладателя. В середине лета правительство сняло это ограничение, разрешив импортерам — юридическим лицам проводить сертификацию машин в упрощенном порядке, без предъявления ОТТС.

Одним из первых ввозить машины по параллельному импорту стал автомобильный холдинг «Авилон». По словам заместителя генерального директора компании по продажам новых автомобилей Алексея Старикова, уже начались поставки Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, нового поколения Jeep Grand Cherokee, новых электромобилей Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-tron.

По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, решение о параллельном импорте, безусловно, окажет влияние на российский авторынок, хотя и не очень значительное. Очевидно, что полностью заменить официальные поставки автомобилей в нашу страну параллельный импорт вряд ли сможет, полагает он.

«В первую очередь дилеры завозят модели премиального класса. В этом сегменте рынка данный канал позволит частично решить проблему с нехваткой автомобилей. Однако в настоящее время количество автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, не идет ни в какое сравнение с объемами машин, которые поставлялись в нашу страну до введения санкций», — сообщил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пошли в обход: автодилеры взялись за параллельный импорт»

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