Венгрия отстояла нераспространение потолка цен на поставки нефти РФ по трубопроводу

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ограничение цен на российскую нефть не распространяется на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки. Соответствующее условие Будапешт отстоял в ходе встречи постпредов стран Евросоюза.

«Мы упорно вели переговоры и добились того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти (мы именно так покупаем нефть, необходимую для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации оно также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы», — написал в среду, 5 октября, венгерский министр в своем Facebook (принадлежит к организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Он добавил, что Венгрия добилась исключения атомной энергетики из списка антироссийских санкций. Таким образом, ограничения не распространяются на единственную действующую в Венгрии атомную электростанцию «Пакш».

Сийярто подчеркнул, что Венгрия намерена и дальше отстаивать собственную энергобезопасность и не поддерживать санкции ЕС, которые будут ей вредить.

4 октября Politico сообщило о договоренности постпредов ЕС по новому пакету санкций в отношении России. Отмечается, что инициатива ввести новые ограничения против России принадлежит председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

7 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Также 1 сентября вице-премьер РФ Александр Новак предупредил, что Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на нефть.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».