«Отвечаю за спортивные вопросы. Потому что где бухгалтерия и где я?»

Летом 2022 года один из лучших хоккеистов России последних двух десятилетий Александр Семин официально завершил карьеру. Он уже год был без клуба, но только в июле провел прощальный матч в родном Красноярске. В активе 38-летнего спортсмена два золота чемпионата мира (2008, 2012), победа в Кубке Гагарина-2016 в составе магнитогорского «Металлурга», 517 (239+278) очков по системе «гол+пас» в 650 матчах регулярного чемпионата НХЛ, где пиком его карьеры стало выступление в 2006–2012 годах за «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным.

Почти сразу после завершения карьеры игрока Семин стал президентом красноярского «Сокола». Сейчас это — один из лидеров Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). В интервью «Известиям» он рассказал, как осваивается в новом качестве, не тянет ли его на лед, стал ли разбираться в бухгалтерии и готов ли в обозримом будущем заявить свой клуб в КХЛ.

— У вашей команды хорошее начало сезона в ВХЛ, идете среди лидеров.

— Это только начало. Конечно, хорошо, что ребята начали так. Будем продолжать выступать в том же духе, потому что других задач у нас нет. Я для того и пришел в клуб, чтобы команда хорошо играла и показывала хороший результат. А в конце сезона будет ясно, правильный ли выбор мы сделали.

— Освоились в новом качестве?

— Ко всему привыкаешь. Конечно, непросто начинать новый этап в своей жизни. И у меня не так всё легко, как казалось. Когда ты игрок — это одно. Когда оказываешься в роли управляющего — это совсем другое. Но всё нормально, мне нравится. С удовольствием принял эту должность.

— У вас должность не генерального менеджера или спортивного директора, а президента, то есть первого лица в клубе, отвечающего за всё. Интересно узнать: вы занимаетесь только хоккейными вопросами или финансово-хозяйственной частью тоже?

— Я в основном по спортивным вопросам. Потому что где бухгалтерия и где я? Всё равно для меня это трудно. Есть люди, которые берут на себя эту функцию. Но, конечно, мы всё обсуждаем, обговариваем, куда какие затраты, что мы можем выкроить, чтобы подписать нового игрока, вписавшись в бюджет.

— Как вам нынешний уровень ВХЛ?

— Обычный хоккей, который и в Африке хоккей. Ребята стараются, и уровень в целом подрос по сравнению с временем, когда я играл. Но для меня ничего нового.

— Нет соблазна ради привлечения внимания к клубу и лиге вернуться на лед?

— С этим уже всё. Если я закончил, значит, закончил. Уже не буду выходить на лед в качестве действующего хоккеиста. Это не надо ни мне, ни кому-то другому.

— После того как в Красноярске к зимней Универсиаде-2019 построили «Платинум Арену», пошли разговоры, что «Соколу» надо подниматься в КХЛ. Это возможно в обозримом будущем?

— Мы работаем в этом направлении. Посмотрим, как будет дальше. Тем более сейчас такая ситуация везде, что трудно что-то загадывать, прогнозировать. Думаю, если везде всё будет хорошо, то и у нас будет то же самое. Тогда клуб и команда будут готовы к КХЛ и должны будут туда заявляться. У нас хорошие болельщики, которые это заслужили. Есть хорошая инфраструктура. И в целом всё есть для того, чтобы оказаться в КХЛ.

— Были разговоры на тему КХЛ с руководством региона и потенциальными инвесторами?

— Пока таких разговоров нет. Надеюсь, что такие возможности появятся в будущем, а пока просто стараемся хорошо проявить себя в ВХЛ, чтобы к нам был интерес. Работаем на то, чтобы и результаты хорошие были у команды, и игроки развивались, проявляли себя.

— У вас есть требования к тренерскому штабу по части стиля игры, или даете полный карт-бланш, лишь бы был результат хороший?

— Я полностью доверяю тренерскому штабу. Он работает с командой и определяет тот хоккей, в который она должна играть. Никакого вмешательства в его деятельность.

— Эмоционально сильно отличается руководящая работа от игры в хоккей?

— Тот же самый хоккей, только выступаю в роли зрителя. Когда ты играешь, то не так сильно волнуешься. А когда сидишь на трибуне и переживаешь за свою команду, особенно в сложные моменты игры, испытываешь гораздо большие эмоции. Выплескиваешь их гораздо больше. Все-таки, когда находишься на льду, относишься к этому как к своей работе и воспринимаешь ситуацию более спокойно.