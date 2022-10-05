Стало известно, куда уходят работать бывшие учителя

Ко Дню учителя эксперты платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter выяснили, кто сегодня интересуется этой профессией и куда уходят педагоги, если решают сменить сферу деятельности. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 5 октября.

Так, стало известно, что сегодня на учителей в России приходится всего 2% резюме. В отдельных регионах эта профессия пользуется большей популярностью: в Чеченской республике найти работу учителя хотят 3,3% соискателей, в Москве — 2,5%, в Республике Мордовия — 2,4%. Реже всего соискателей-учителей можно встретить в Ямало-Ненецком АО (1,2% от всех соискателей региона) и в Новгородской области (1%).

Учитель в России — женская профессия, доля мужских резюме в рамках этой специальности составляет лишь 19%. Чаще всего резюме педагогов принадлежат соискателям в возрасте 26-35 лет (28%) и 22-25 лет (22%).

Что касается зарплатных ожиданий, то 45% преподавателей указали в своих резюме сумму до 40 тыс. рублей. Еще 26% рассчитывают зарабатывать от 40 до 60 тыс., 15% — от 60 до 80 тыс., 14% — более 80 тыс. рублей.

Также из исследования стало известно, что по данным базы резюме hh.ru, 7% соискателей, у которых есть опыт преподавания, сейчас ищут работу администраторами, 6% — менеджерами по продажам, столько же — переводчиками. Кроме того, 5% бывших педагогов рассматривают работу секретарями, по 4% — психологами и руководителями проектов, по 3% — копирайтерами, программистами, менеджерами по персоналу, аналитиками и дизайнерами.

В начале этого года из мониторинга цифровой компетентности преподавателей, проведенного специалистами Федерального института развития образования РАНХиГС, стало известно, что почти 40% российских учителей не используют онлайн-инструменты в работе.

В ходе опроса учителя сами оценивали собственные знания в этой сфере. Выяснилось, что «отличниками» себя считают лишь 18% преподавателей, «хорошистами» — 43%, а в отстающих — остальные 39%. При этом, даже обладая теоретическими знаниями, некоторые учителя не умеют применять их на практике.