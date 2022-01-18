Почти 40% учителей в РФ не используют современные онлайн-инструменты

Российские учителя оценили свой уровень знаний об современных информационных технологиях, которые можно использовать на уроках и при дистанционном обучении. Результаты мониторинга цифровой компетентности преподавателей обнародовали специалисты Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС.

«Среди респондентов достаточно много педагогов, которые не применяют вообще инструменты/элементы дистанционного обучения в своей практической деятельности. Таких респондентов оказалось 37,3 %», — говорится в исследовании.

Это — следствие относительно низких знаний преподавателей о современных цифровых технологиях и возможности использовать из как на уроках, так и при дистанционном обучении. В ходе опроса учителя сами оценивали собственные знания в этой сфере. Выяснилось, что «отличниками» себя считают лишь 18% преподавателей, «хорошистами» — 43%, а в отстающих — остальные 39%. При этом, даже обладая теоретическими знаниями, некоторые учителя не умею применить их на практике.

«Есть несколько проблем, влияющих на то, что часть преподавателей не используют в своей работе цифровые инструменты. Их можно разделить на несколько групп: психолого-педагогические, методические, организационные, технические», — пояснила автор исследования, директор Центра персонализации и социализации образования детей ФИРО РАНХиГС Наталья Тарасова.

В исследовании отмечается, что пандемия COVID-19 обнажила ряд противоречий в российской системе дополнительного профессионального обучения. «Тематика, содержание, а главное, формы и методы повышения квалификации педагогов продемонстрировали архаичность и несоответствие современной образовательной ситуации, когда успешно работавшие в классе методики при онлайн-обучении утратили свою эффективность», — отмечается в исследовании ФИРО РАНХиГС.

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