Посол РФ во Франции назвал позорным отказ дать представителю «Газпрома» ответить в СБ ООН

Посол России во Франции Алексей Мешков назвал позорным отказ в ответном слове официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову на прошедшем заседании Совета Безопасности ООН по «Северным потокам».

«Позорная вещь, совершенно не укладывается ни в какие дипломатические нормы — не дать право на ответ. Притом я убежден, что членам Совета Безопасности ООН было бы значительно более интересно услышать Куприянова, чем зачитанные агитки своих коллег по Совбезу», — сказал Мешков 4 октября в эфире России-24.

По мнению посла, отказ, озвученный постоянным представителем Франции при ООН Николя де Ривьера, не стоит переоценивать, так как он «отыграл свою роль».

«Нам не надо, на мой взгляд, переоценивать эту тему, потому что каждая страна — член Совбеза только в течение месяца возглавляет его, а не является председателем Совбеза на год или более длительный срок», — напомнил Мешков.

30 сентября Франция устроила скандал на заседании, которое было экстренно созвано из-за аварий на «Северных потоках». Постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский рассказал, что Ривьера не позволил выступить Куприянову с ответным словом.

Заседание проходило по инициативе России. По словам Полянского, оппоненты не ожидали, что Россия вместо обвинений предоставит неоспоримые факты, в итоге всё свелось к «банальной попытке заткнуть рот докладчику».

Авария произошла 26 сентября на одной из ниток трубопровода СП-2. Снижение давления было зафиксировано в трубе «А» юго-восточнее датского острова Борнхольм. Позднее в тот же день было зафиксировано падение давления и на обеих нитках трубопровода СП.

Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд тогда заявил, что в районе утечек газа на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Позднее, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа.

На следующий день в Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента.