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В ГП заявили, что Запад не скрывал планы по разрушению «Северных потоков»

Генпрокурор РФ Краснов: Запад не скрывал действия по разрушению «Северных потоков»
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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Запад после угроз уничтожить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» не особо скрывал свои действия по разрушению этой инфраструктуры. Об этом 4 октября заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе встречи в Ханое с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

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По словам генпрокурора, в мире сейчас разрушаются как архитектура международной безопасности, так и нормы права. При этом дипломаты и политики западных стран придерживаются двойных стандартов.

«Вершиной агрессии и цинизма стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении газопроводов «Северный поток». Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию», — подчеркнул Краснов.

Он назвал происходящее «массовой шизофренией».

Краснов подчеркнул, что в условиях подобной политики Запада «особенно ценно, что Вьетнам, несмотря на провокации и дезинформацию, остается нашим надежным другом и стратегическим партнером».

Краснов посещает Ханой по приглашению вьетнамского коллеги Ле Минь Чи, это его первая рабочая поездка в республику.

Стороны обсудят вопросы взаимодействия, в том числе по проблемам международной информационной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и транснациональной преступности. Ожидается, что генпрокуроры подпишут программу сотрудничества на ближайшие три года.

3 октября экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о выгоде США от аварий на «Северных потоках». По его словам, Вашингтон получает прямую выгоду от разрушений газопроводов, поскольку это повышает зависимость Европы от энергоносителей США.

30 сентября он высказал мнение, что совершить атаку на «Северные потоки» могли либо США, либо Великобритания. Он отметил абсурдность обвинений России в организации аварий, указав, что Москве невыгодно было уничтожать собственный дорогостоящий проект.

Авария произошла 26 сентября на одной из ниток трубопровода СП-2. Снижение давления было зафиксировано в трубе «А» юго-восточнее датского острова Борнхольм. Позднее в тот же день было зафиксировано падение давления и на обеих нитках трубопровода СП.

Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил тогда, что в районе утечек газа на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Позднее, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа. В Дании и Швеции назвали произошедшее актом саботажа.

В Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента

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