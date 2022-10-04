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Бербок пообещала поддержать Польшу и всю Восточную Европу

Die Welt: Бербок пообещала поддержать Польшу и всю Восточную Европу на фоне конфликта на Украине
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок встретится со своим коллегой из Польши Збигневом Рау во вторник, 4 октября, утром. Об этом пишет Die Welt. Она обещает поддержать польскую сторону и всю Восточную Европу на фоне ситуации на Украине.

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«Мы не перестанем поддерживать Украину. Потому что мы, немцы, никогда не забудем, что у нас есть союзники и соседи, которых мы должны благодарить за нашу жизнь на свободе в объединенной стране в самом сердце Европы», — подчеркнула она.

После встречи с Рау Бербок собирается принять участие в Варшавском форуме по безопасности на тему российской спецоперации по защите Донбасса.

10 сентября Бербок во время визита в Киев — это ее вторая поездка с начала спецоперации, прошлый визит состоялся в мае — заявила, что ФРГ «не устанет принимать участие в страданиях Украины» и продолжит поставки оружия, денег и гуманитарной помощи.

В Великой Дымерке, куда приезжала министр, Германия поддерживает гражданский проект по разминированию территорий. Правительство ФРГ выделило €6 млн на ликвидацию боеприпасов через организацию HALO, и, по данным министерства иностранных дел, к концу 2022 года сумму планируется увеличить еще на €1 млн.

Украина несколько месяцев просит Германию о поставке танков Leopard, этот вопрос также поднимался во время визита Бербок в Киев. Немецкий министр сдержанно отреагировала на украинские требования.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова пошутила про необъявленный визит Бербок в Киев, назвав его обновленной концепцией Евросоюза по развитию туризма в действии.

Тогда же читатели Die Welt раскритиковали визит Бербок на Украину и посоветовали ей остаться там.

Германия стала поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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