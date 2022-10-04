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В России впервые в истории снизился трафик мобильного интернета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Во II квартале 2022 года россияне передали с мобильных устройств и приняли 8,35 млрд Гб данных — кварталом ранее этот показатель составлял 8,54 млрд Гб, следует из материалов Минцифры, с которыми ознакомились «Известия».

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До сих пор мобильный интернет-трафик в РФ рос от квартала к кварталу и от года к году. Сокращение объемов мобильного интернет-трафика было зафиксировано впервые, подтвердили в пресс-службе «Мегафона».

В 2022 году не было традиционного трафика роста с марта по май, отметил представитель МТС. В сети Tele2 трафик сократился во II квартале 2022 года по сравнению с I кварталом на 1,6% во II квартале 2022 года в сравнении с I кварталом, отметил представитель компании.

Участники рынка и эксперты, опрошенные «Известиями», связывают первое в истории российского мобильного интернета снижение объемов принятых и переданных данных с блокировками зарубежных интернет-ресурсов, введенными после начала специальной военной операции, а также с добровольным отказом от работы в РФ иностранных сервисов.

«В марте 2022 года Роскомнадзором был заблокирован ряд зарубежных социальных медиа, которые нарушали требования российского законодательства. Рынок онлайн-кинотеатров и музыки покинули иностранные поставщики медиаконтента. Были сняты ковидные ограничения, граждане вернулись к привычному графику работы», — перечислили в пресс-службе Минцифры.

В ведомстве добавили, что трафик с заблокированных иностранных сервисов перераспределился между отечественными — многие российские компании предлагают доступ к ним в рамках ежемесячной подписки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Трафик сданных: в России впервые в истории сократилось потребление мобильного интернета»

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