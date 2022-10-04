В Германии прошли митинги против энергетической политики страны

В Мекленбурге—Передней Померании более 7 тыс. человек протестовали в понедельник вечером против энергетической политики Германии и ее последствий для компаний и потребителей. Об этом 3 октября сообщает газета Die Welt.

По словам представителей полиции, демонстранты собрались в 15 городах в день немецкого единства (3 октября), включая города Шверин, Висмар, Людвигслуст, Нойбранденбург, Гюстров и Варен.

Как пишет газета, в Нойбранденбурге, где насчитывалось несколько сотен участников, один из демонстрантов призвал к энергетической политике, которая остается доступной. Также митингующие выступили за мирный диалог вместо поставок оружия на Украину и прошли с пикетами, на которых по-русски было написано «Дружба».

В субботу, 24 сентября, Der Spiegel сообщила, что настроение немцев всё больше характеризуется гневом, безысходностью и чувством бессилия от сложившейся в стране политической и экономической ситуации. Так, 41% опрошенных подтверждают вопрос о том, применим ли термин «гнев» к их текущему эмоциональному состоянию.

В этот же день федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ распространило служебную записку, в которой говорится, что из-за высокого уровня инфляции и возможного нормирования потребления энергии вероятны протесты с применением насильственных действий.

23 сентября немецкий новостной портал The Pioneer сообщил о росте недовольства политикой властей в Восточной Германии. Согласно исследованию, летом 2022 года работу правительства позитивно оценил лишь 31% людей, в то время как двумя годами раньше этот показатель составлял 40%.

Несколькими днями ранее стало известно, что почти половина немцев недовольна политикой министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Согласно результатам опроса социологического института INSA, 49% немцев считают, что Хабек плохо справляется со своими обязанностями. Только 34% респондентов убеждены, что министр успешно справляется с работой.