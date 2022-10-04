Космическим войскам России исполнилось 65 лет

Ежегодно 4 октября космические войска России отмечают свой профессиональный праздник. В этом году самому молодому подразделению российской армии исполнилось 65 лет.

В 1957 году в этот день с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли, подготовкой, запуском и управлением которого занимались специалисты воинских формирований космических войск.

Сегодня космические войска входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России и решают широкий спектр задач, включая наблюдение за обстановкой в космическом пространстве и выявление угроз России в космосе и из космоса. Кроме того, космические войска России обнаруживают старты баллистических ракет и предупреждают высшие звенья управления ВС РФ о ракетном нападении. В задачи войск также входят запуски космических аппаратов и управление спутниковыми системами военного и двойного (военного и гражданского) назначения.

Системы предупреждения о ракетном нападении наращивают свои боевые возможности благодаря эффективной работе военнослужащих и гражданского персонала космических войск России. Другие системы, в том числе системы контроля космического пространства, выведения космических аппаратов на околоземные орбиты и управления орбитальными группировками различного назначения, обучения и подготовки высококвалифицированных кадров также показывают высокие результаты.

В 2022 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС провели более 3,5 тыс. специальных работ по контролю изменений космической обстановки. Они проконтролировали вывод на орбиты более 2 тыс. космических аппаратов, спрогнозировали присутствие 250 баллистических объектов и ликвидировали их существование. Также специалисты выдали 10 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Боевые расчеты Государственного испытательного космодрома Плесецк провели семь пусков ракет космического назначения класса «Союз-2» с космическими аппаратами военного назначения и четыре пуска межконтинентальных баллистических ракет.

Специалисты Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова провели 12 пусков ракет космического назначения с космодрома Плесецк, Восточный и Байконур, с выводом на орбиту 28 отечественных космических аппаратов.

В текущем году российской системе предупреждения о ракетном нападении удалось обнаружить более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, а также ракет космического назначения. В обнаружении пусков также участвовали специализированные средства систем контроля космического пространства и противоракетной обороны.

Ранее, 3 октября, «Известия» рассказали об истории и традициях Дня космических войск. За историю своего существования космические войска пережили немало реформ и реорганизаций, а в 2001 году оформились в самостоятельное подразделение. В отдельном виде они просуществовали 10 лет, а затем вошли в состав Войск воздушно-космической обороны. На сегодняшний день космические войска — отдельный род войск в составе воздушно-космических сил.