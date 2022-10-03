Дума единогласно ратифицировала договоры о принятии четырех новых регионов в состав России

Госдума 3 октября ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Как сообщается, решение было принято единогласно

Президент России Владимир Путин и руководители вышеперечисленных регионов подписали 30 сентября договоры о вступлении субъектов в состав Российской Федерации. 2 октября КС признал документы соответствующими Конституции.

Новые регионы считаются принятыми в состав России с момента подписания договоров.

В частности, как отмечается в документах, которые ратифицировала Госдума, границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России.

Кроме того, российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России.

Также определены сроки переходного периода и вопросы интеграции экономической, правовой и политической сфер новых регионов.

Также Госдума приняла проекты федеральных конституционных законов о вхождении в состав России новых регионов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что удары по новым территориям страны будут восприниматься как акты агрессии.