Международный день авиадиспетчера 2022— история и традиции праздника

Во всем мире 20 октября отмечают Международный день авиадиспетчера — профессиональный праздник работников, отвечающих за управление воздушным движением. В 2022 году праздник приходится на четверг. «Известия» вспоминают историю и традиции торжества.

Международный день авиадиспетчера — 2022: история праздника

Дата праздника приурочена ко дню создания в 1961 году Международной федерации ассоциаций авиационных диспетчеров (МФААД). Это событие открыло новую страницу в истории воздушных перевозок и их технического регламентирования. Теперь под эгидой организации объединились специалисты более 130 стран, более 50 тысяч авиадиспетчеров со всего мира.

В СССР праздник долгое время не отмечали, так как страна не являлась членом МФААД. Однако в 1991 году, после распада Союза, Россия присоединилась к организации и перенял профессиональное торжество.

Международный день авиадиспетчера — 2022: традиции праздника

Праздник объединяет всех специалистов, управляющих воздушными перевозками: пилотов, механиков, инженеров, бортпроводников, стюардесс и других. В этот день руководство выделяет наиболее старательных сотрудников, поощряя их премиями, грамотами и другими наградами.

Средства массовой информации делают тематические репортажи, берут интервью у представителей отрасли и рассказывают общественности о «невидимом» труде специалистов, которые делают полеты возможными.

За столом коллективам собраться сложно, ведь работа часто кипит вне зависимости от выходных и праздников. Тем не менее, коллеги обмениваются поздравлениями, а дома получают теплые слова и подарки от близких.

В этот же день отмечают и Международный день повара, а в России на 20 октября приходится День военного связиста. Какие еще праздники справляют осенью 2022 года — читайте в специальном календаре «Известий».