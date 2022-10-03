Минпромторг поддержал инициативу по включению услуги «умного» дома в тарифы ЖКХ

Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу о включении услуги «умного» дома в нормативы тарифов за коммуналку, сообщили в ведомстве «Известиям» 3 октября. Это касается зданий, где подобные системы установлены девелопером на этапе строительства.

«Реализация сквозных процессов и пользовательских сценариев для резидентов многоквартирных домов и управляющих организаций на основе современных интеллектуальных систем требует не только грамотного проектирования и инсталлирования таких систем, но и обеспечение их бесперебойной эксплуатации на периоде всего жизненного цикла дома», — говорится в сообщении.

Как уточняется, что в новостройках выбор управляющей компании и установление тарифа решается с участием застройщика.

«В этот момент необходимо предусмотреть расходы на обслуживание «умных систем» дома», — отметили в ведомстве.

При этом подчеркивается, что внедрение систем «умного МКД» направлено на оптимизацию расходов, повышение удовлетворенности пользователей. При этом следует обеспечить прозрачность введения новой статьи затрат для собственников.

«Аналогичный подход целесообразно использовать для внедрения систем «умного МКД» в существующий жилой фонд, обеспечивая необходимую корректировку тарифа на общем собрании собственников», — добавили в Минпромторге.

Ведомство поручило разработать перспективный план стандартизации, стандартов внедрения «умного МКД», дорожную карту по имплементации положений стандартов в нормативную правовую базу.

В начале октября стало известно, что Национальное объединение застройщиков жилья совместно с «Единым ресурсом застройщиков» направили в Минстрой, Минпромторг, Минцифры инициативу о включении услуги «умного» дома в нормативы тарифов за коммуналку. Кроме того, на законодательном уровне предлагается утвердить единые стандарты таких технологий. По прогнозам экспертов, платежки могут подорожать на 5–15%.

Минцифры сообщило инициаторам, что поддерживает дальнейшую проработку предложений.