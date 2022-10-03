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МИД России заявил об отсутствии планов вводить визы для украинцев

Замглавы МИД РФ Иванов: Россия не станет вводить визы для украинцев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Россия не собирается вводить визы для украинцев. Об этом 3 октября заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

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«Нет, таких планов нет», — сказал высокопоставленный дипломат.

С 1 июля для въезда на территорию Украины гражданам РФ необходимо получить визу. Киев отменил действие соглашения между правительствами России и Украины «О безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией».

При этом даже при наличии визы в поездке может быть отказано. Окончательное решение о разрешении на пересечение границы россиянину будут принимать сотрудники пограничной службы Украины.

Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией 17 июня. По словам руководителя офиса президента страны Андрея Ермака, решение обосновано вопросами безопасности, необходимостью усиления контроля за въездом российских граждан на Украину, а также запросом общества.

Возможность виз для граждан России Верховная рада рассматривала еще в 2017 году. Как тогда отметил депутат Госдумы Леонид Калашников, если Украина пойдет на такой шаг, то нанесет больший вред самим украинцам, поскольку Россия будет вынуждена пойти на зеркальные меры.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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