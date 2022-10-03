Проверка началась по факту обмеления реки под Нижним Тагилом

Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор проводят проверку по факту обмеления реки Нейва в Свердловской области. Местные жители сообщили о массовой гибели рыбы.

Нейва протекает через несколько населенных пунктов под Нижним Тагилом. В 2022 году водоем почти полностью обмелел. В деревне Темно-Осинова вода осталась лишь в пожарном пруду. После обмеления свои места обитания покинули ондатры и бобры. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

Местные жители предполагают, что причиной обмеления могли стать естественные причины или действия золотопромышленников. В обстоятельствах обмеления разбирается прокуратура.

В конце августа в Волгограде природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнения акватории Волги нефтепродуктами. Источником загрязнения стали два затонувших зимой судна.