Уголовное дело возбудили после разлива нефтепродуктов на Волге в Волгограде

В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту загрязнения акватории реки Волги нефтепродуктами. Источником загрязнения стали два затонувших судна.

Буксировочный теплоход «РБТ-280» и разъездной теплоход «Судостроитель» ушли ко дну затона Сарептского в Красноармейском районе еще зимой. Оба судна принадлежали судостроительной организации. В августе владелец поднял теплоходы со дна, в связи с чем загрязнение Волги было прекращено. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

По данным Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, реке и водным биологическим ресурсам причинен существенный ущерб. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»).

В июле в Татарстане затонул прогулочный теплоход. По данным следственного управления, в момент происшествия на борту находились 35 человек, в то время как вместимость судна составляла 15 человек. Пострадавшие были оперативно спасены катерами и лодками.