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Песков прокомментировал резкую критику Кадыровым военного руководства

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Фото: ТАСС/Афонина Елена
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал резкие высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес военного руководства. Свое мнение он высказал журналистам в понедельник, 3 октября.

«Весьма эмоциональный момент. Главы регионов имеют полномочия высказывать свое мнение, давать оценки. Это все-таки главы регионов, в том числе и Кадыров, который с самого начала СВО много сделал и внес большой вклад в проведение СВО, вся республика вносит вклад весьма героически и эффективно», сказал Песков.

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Песков также отметил, что, по его мнению, в тяжелые моменты «эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок». При этом он подчеркнул, что заслуги Чеченской республики, несомненно, очень велики.

«Высказывание главы Чечни об использовании ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Иных соображений здесь быть не может», — заключил пресс-секретарь президента.

До этого, 1 октября Кадыров написал в своем Telegram-канале, что уверен том, что в рамках военной операции на Украине надо принимать более кардинальные меры, «вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».

Глава Чечни также отметил, что Россия должна использовать «любую возможность и любое оружие» для защиты своей территории. Так он прокомментировал новости об отводе союзных войск из Красного Лимана.

В свою очередь, военный обозреватель Виктор Литовкин назвал выгодным решение об отводе союзных войск из Красного Лимана, поскольку продолжать боевые действия, когда возникает угроза окружения, бессмысленно. Он добавил, что необходимо время, чтобы собраться с силами, подготовить наступление и отвоевать оставленную ранее территорию.

Политолог Андрей Кошкин также сказал, что на фоне попыток вытеснить подразделения союзных сил из Красного Лимана российское командование приняло правильное решение о перегруппировках. Эксперт подчеркнул, что это позволит стабилизировать силы по линии боевого соприкосновения.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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