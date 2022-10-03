В Кремле усомнились в помощи Запада в восстановлении «Северных потоков»

Восстановление обеих поврежденных ниток газопроводов «Северный поток» необходимо обязательно произвести, однако говорить о том, в какие сроки это можно сделать, и может ли Россия в этом вопросе рассчитывать на международное сотрудничество, было бы преждевременно. Об этом заявил 3 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть понимание, что нужно восстановить. Но непонятно, на какое международное сотрудничество мы можем рассчитывать. Предстоит произвести обследование этих районов и понять, что там внизу, на дне, чтобы понять размеры бедствия», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос журналистов о том, что президент России Владимир Путин обозначил виновниками повреждений на газопроводах англосаксонские страны, пресс-секретарь объяснил, что выгоднее всего данные аварии были США.

«Есть стороны или сторона, которая в условиях отсутствия функционирования этих ниток получает возможность продавать большее количество сжиженного природного газа (СПГ) по более дорогой цене. Это США. Есть также страны, которые обладают военно-технологическими возможностями провести такую диверсию. Всем специалистам хорошо известны эти страны», — указал Песков на брифинге.

Представитель Кремля также добавил, что есть и страны, которые не заинтересованы в диверсиях на газопроводах – это страны Европы, которые в этом случае лишатся резервного маршрута поставок газа.

«Есть страны, которые лишаются возможности продажи, как Россия. А кроме того, вы слышали заявление [глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей] Нарышкина, который говорил об определенных данных, которые имеются у них, но это данные не для публичного оглашения», — заявил Песков, говоря о возможных виновниках аварий.

Как написал ранее в понедельник американский обозреватель Майкл Догерти, реакция России на взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП и СП – 2) обеспокоила США. По мнению автора статьи, в случае, если будет доказано, что Белый дом причастен к взрывам, за этим может последовать ответ президента РФ Владимира Путина. Автор приходит к мнению, что для Москвы не было смысла взрывать собственную инфраструктуру.

3 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на открытое заявление США о мотивах уничтожить СП. Она привела цитаты из выступления госсекретаря США Энтони Блинкена относительно того, что США увеличили производство СПГ и сделали его более доступным для Европы. Между тем Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия, подчеркнула представитель ведомства.

2 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что техническая возможность отремонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» есть, однако на это потребуется много времени и средств.

Тогда же глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что уже имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада к взрывам на «Северных потоках».

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В настоящее время давление в газопроводе «Северный поток – 2» стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло. Аналогичная ситуация и на СП.

Работа «Северного потока» была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. «Северный поток – 2», достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.