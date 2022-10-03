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Продажи успокоительных за неделю выросли на 11%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Продажи успокоительных препаратов в России в период с 21 по 28 сентября выросли на 11% в сравнении с предыдущей неделей, следует из данных ресурса «Чек Индекс» (анализирует данные с более чем 1,1 млн онлайн-касс в стране).

Стресса настойчивость: в России на 15% вырос спрос на антидепрессанты
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Ранее «Известия» выяснили, что россияне приобрели на 15% больше антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков с 15 августа по 11 сентября 2022 года, чем за тот же период годом ранее. Всего с начала года было куплено свыше 2,5 млн упаковок таких препаратов, траты на них составили почти 1,5 млрд рублей.

Повышенный спрос на успокоительные и снотворные препараты, а также на антидепрессанты наблюдается с конца февраля, отмечала директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

В последние несколько месяцев многие россияне столкнулись с быстрыми изменениями в жизни, к которым оказались не вполне готовы, отметил врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, ведущий эксперт Университета образовательной медицины Михаил Гаврилов.

«Тревожно-депрессивные симптомы у некоторых людей становятся настолько острыми, что многие обращаются за помощью к врачу», — подчеркнул врач.

Он напомнил, что антидепрессанты часто действуют не сразу, а имеют накопительный эффект, срабатывая через 1–2 недели после начала приема.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тревоги чемоданчик: продажи успокоительных за неделю выросли на 11%

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