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Глава офиса Зеленского встретился с советниками Байдена и Эрдогана

Глава офиса президента Украины Ермак встретился с помощниками Байдена и Эрдогана в Турции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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В Турции состоялась встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

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Отмечается, что переговоры состоялись в трехстороннем формате. Ермак, Салливан и Калын обсудили ход боестолкновений в рамках российско-украинского конфликта, а также дальнейшие меры реагирования на действия Москвы.

Собеседники рассмотрели различные сценарии помощи украинской армии, первоочередные потребности сил обороны и необходимость ускорить и нарастить поддержку.

Андрей Ермак подчеркнул важность получения Украиной международных гарантий безопасности до вступления страны в НАТО. Кроме того, он упомянул о рекомендациях по Киевскому договору безопасности, подготовленных совместно с бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Наконец, руководитель офиса украинского лидера призвал к «жесткой» реакции на присоединение новых регионов к РФ по итогам референдумов.

Позже Ермак провел отдельные встречи с Калыном и Салливаном в двустороннем формате.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке ранее в этот день. Он указал на то, что страна уже фактически находится в альянсе, воюет западным оружием и якобы соответствует стандартам объединения.

При этом как сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис, главы девяти стран Европы поддержали присоединение Украины к НАТО. Документ подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Польши, Черногории и Словакии.

Между тем верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил 1 октября, что стремление Украины попасть в Североатлантический альянс не является принципиально важным вопросом на данный момент. По его словам, сейчас необходимо продолжать поддержку Киева и расширять антироссийские санкции.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострения в регионе и возросших угроз для самой РФ, в том числе из-за стремления Украины в НАТО. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота, с 2014 года.

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