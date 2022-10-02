Столтенберг не ответил на вопрос об ускоренном принятии Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 2 октября не дал однозначного ответа на вопрос журналистов о том, возможно ли ускоренное принятие Украины, в альянс.
«НАТО придерживается политики открытых дверей. Каждая страна, включая, конечно, Украину, имеет право выбирать свой путь, в том числе при поиске гарантий безопасности», — сказал он в интервью телекомпании NBC, уклонившись от прямого ответа на вопрос, каким будет ответ Североатлантического альянса на заявку Киева об ускоренном вступлении.
Кроме того, Столтенберг повторил свои слова о том, что решение о членстве должно быть принято консенсусом всеми 30 союзниками по НАТО.
В этом же интервью генсек НАТО заверил, что альянс продолжит поддерживать Украину, однако это не делает его стороной конфликта. Как добавил Столтенберг, поддержка Киева остается главным приоритетом альянса. Украине нужно больше длительной помощи, подчеркнул он.
30 сентября генсек Североатлантического альянса отметил, что принять Украину в состав организации прямо сейчас невозможно.
Украинский лидер Владимир Зеленский в этот же день заявил, что страна подала заявку в НАТО в ускоренном порядке. Российский сенатор Сергей Цеков заявил «Известиям», что, если НАТО пойдет навстречу украинскому лидеру в этом вопросе, альянс получит серьезный конфликт.
8 сентября постпред России при ООН Василий Небензя указал на то, что риск прямого столкновения РФ и НАТО растет по причине опосредованной конфронтации НАТО с российской стороной на Украине. Он также отметил руководящую роль блока в действиях киевского режима и напомнил о количестве иностранных инструкторов на Украине. Москва подчеркивала, что де-факто НАТО уже вовлечено в конфликт и воюет против РФ.
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.
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