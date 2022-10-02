Реклама
Прямой эфир
Политика
Период по интеграции новых территорий с Россией продлится до 2026 года
Мир
Хакеры слили в сеть номер премьера Британии Трасс
Армия
На купянском направлении ВС РФ уничтожили более 100 украинских боевиков
Наука
В Египте обнаружили саркофаг хранителя сокровищ фараона Рамзеса II
Наука
Российские обсерватории обнаружили сближающийся с Землей астероид
Мир
Эмир Кувейта принял отставку правительства
Политика
ДНР и ЛНР вошли в состав России в статусе республик с русским языком
Армия
Авиация РФ нанесла удар по подразделениям ВСУ на краснолиманском направлении
Политика
Запорожская и Херсонская области сохранят названия в составе РФ
Мир
ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Общество
В Москве отозвано около 400 повесток после обращения работодателей

В Кабардино-Балкарии ликвидировали планировавших взорвать мост боевиков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кабардино-Балкарской республике (КБР) ликвидировали двух боевиков, которые планировали взорвать железнодорожный мост в районе станицы Солдатской, сообщили в ФСБ 2 октября.

В ведомстве отметили, что при попытке задержания указанных лиц, они оказали вооруженное сопротивление. Ответным огнем боевики были нейтрализованы.

Вред сумасшедшего: кем СБУ пополняет диверсионное подполье в России
Неонацисты пытаются подружиться с исламскими радикалами ради терактов

«В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал имени В.И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном», — уточнили в ФСБ.

Сообщник террористов задержан. Среди правоохранителей пострадавших нет. По данным спецслужбы, спецоперация шла совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией.

«В адресе проживания одного из преступников изъяты компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств, средства коммуникации, содержащие сведения, подтверждающие преступные намерения», — добавили в ФСБ.

Возбуждены уголовные дела по статьям приготовление к диверсии, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств Уголовного кодекса РФ.

В начале августа задержанный в Черкесске (КБР) мужчина признался, что хотел взорвать прокуратуру и военкомат. По адресу проживания гражданина обнаружили два самодельных взрывных устройства (СВУ) мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте каждое, компоненты для изготовления СВУ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022