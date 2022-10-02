В Кабардино-Балкарии ликвидировали планировавших взорвать мост боевиков

В Кабардино-Балкарской республике (КБР) ликвидировали двух боевиков, которые планировали взорвать железнодорожный мост в районе станицы Солдатской, сообщили в ФСБ 2 октября.

В ведомстве отметили, что при попытке задержания указанных лиц, они оказали вооруженное сопротивление. Ответным огнем боевики были нейтрализованы.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал имени В.И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном», — уточнили в ФСБ.

Сообщник террористов задержан. Среди правоохранителей пострадавших нет. По данным спецслужбы, спецоперация шла совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией.

«В адресе проживания одного из преступников изъяты компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств, средства коммуникации, содержащие сведения, подтверждающие преступные намерения», — добавили в ФСБ.

Возбуждены уголовные дела по статьям приготовление к диверсии, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств Уголовного кодекса РФ.

В начале августа задержанный в Черкесске (КБР) мужчина признался, что хотел взорвать прокуратуру и военкомат. По адресу проживания гражданина обнаружили два самодельных взрывных устройства (СВУ) мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте каждое, компоненты для изготовления СВУ.