Российские обсерватории обнаружили сближающийся с Землей астероид

Две российские обсерватории обнаружили новый астероид 2022 SE37, сближающийся с Землей. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщил Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН.

«В ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей», — говорится в сообщении института в Telegram-канале.

Отмечается, что диаметр астероида составляет полкилометра. Он обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года. Как утверждают в ИПМ, небесное тело не представляет опасности для Земли.

Публикация сопровождается снимками астероида, которые сделаны телескопом в поселке Кочеванчик и телескопом Кубанского государственного университета

Ранее, 3 августа, гендиректор Центрального НИИ машиностроения (ЦНИИмаш, головная научная организация «Роскосмоса») Сергей Коблов в беседе с «Известиями» рассказал, что в России создают новую систему контроля за пространством вокруг Земли, которая получила название «Млечный путь». Она позволит отслеживать риски столкновений на орбите, предупредит о приближении опасных астероидов и комет и будет фиксировать перемены космической погоды. Реализация проекта завершится в 2035 году.