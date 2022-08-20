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Разработку космической системы «Млечный путь» завершат в 2035 году

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Фото: Роскосмос
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Реализация проекта по созданию системы контроля за пространством вокруг Земли «Млечный путь» завершится в 2035 году. Соответствующие материалы головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш представлены на форуме «Армия-2022».

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Предполагается, что потребителями системы выступят как российские, так и зарубежные госструктуры, международные организации и частные коммерческие компании.

Система позволит отслеживать риски столкновений на орбите, а также предупредит о приближении опасных астероидов и комет и будет фиксировать перемены космической погоды.

В материалах указывается, что сумма затрат по созданию «Млечного пути» составит $2 млрд.

Ранее, 3 августа, в интервью «Известиям» гендиректор Центрального НИИ машиностроения (ЦНИИмаш, головная научная организация «Роскосмоса») Сергей Коблов рассказал, что система «Млечный путь» призвана обеспечить глобальный и непрерывный мониторинг, в связи с этим наземные средства, в том числе и телескопы, будут размещены не только на территории России, но и за рубежом.

По его словам, наземные комплексы, предположительно, будут располагаться на территории как стран Южной Америки, так и на Ближнем Востоке, в Азии и других регионах планеты. При этом о конкретной географии размещения все же говорить пока рано, добавил Коблов.

Концепция «Млечного пути» была утверждена в начале 2022 года. Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве будет включать 65 телескопов и космический сегмент. Ожидается, что «Млечный путь» будет в разы эффективнее функционирующей в настоящее время системы АСПОС ОКП.

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