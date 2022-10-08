День работника сельского хозяйства-2022 — история и традиции праздни

В России во второе воскресенье октября отмечают День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2022 торжество приходится на 9 октября. «Известия» делятся с читателями историей и традициями профессионального праздника.

День работника сельского хозяйства – 2022: история праздника

Труд работников различных отраслей сельского хозяйства и промышленности во времена СССР почитался на всенародном уровне. Чтобы подчеркнуть значимость профессий в глазах общественности, власти страны в 1966 году приняли решение учредить два праздника — Всесоюзный день работников сельского хозяйства и День работников пищевой промышленности. Они отмечались во третье воскресенье октября и третье воскресенье ноября соответственно.

В 1986 году две торжественные даты объединили в одну, а через два года к ним добавился и День мелиоратора. Наконец, в 1999 году дату перенесли с третьего воскресенья ноября на второе воскресенье октября. Тогда праздник и получил свое окончательное название, под которым известен до сих пор.

День работников сельского хозяйства – 2022: традиции праздника

Во второе воскресенье октября принято поздравлять аграриев, изготовителей пищевой продукции, работников перерабатывающих предприятий, фермеров, садоводов. огородников и других специалистов агропромышленного комплекса.

Тружеников полей поздравляют высокопоставленные лица и чиновники профильных министерств. Руководство награждает наиболее отличившихся сотрудников и подсчитывает итоги проделанной работы, особенно выделяя достижения.

СМИ готовят тематические репортажи и отправляются на производство и в поля, чтобы показать аграриев в деле.

В некоторых деревнях и селах проходят масштабные празднования, застолья, вручение подарков виновникам торжества. Присоединяются к поздравлениям друзья и близкие работников агропромышленного комплекса.

В сентябре в России отмечали еще один праздник, неразрывно связанный с промышленностью страны, — День машиностроителя. «Известия» писали об истории, значении и традициях торжества. Также читатели могут ознакомиться с другими осенними праздниками осени 2022 года в специальном календаре.