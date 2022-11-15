Воздвижение Креста Господня – 2023: какого числа, история и традиции праздника

Православные 27 сентября отмечают праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Дата относится к числу двунадесятых — 12 важнейших церковных праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. В 2023 году торжество приходится на среду. Об истории, традициях и приметах праздника читайте в материале «Известий».

Воздвижение Креста Господня — 2023: что за праздник

Поводом для празднования стало обретение священного Креста, на котором распяли Иисуса Христа. Крест был утерян после казни, и долгое время его нахождение было неизвестно. Однако в 326 году равноапостольная царица Елена отправилась в Иерусалим на поиски утраченных святынь. Правительница распорядилась начать раскопки на Голгофе, где произошло распятие.

Стараниям царицы сопутствовал успех — Крест был найден под землей. Христос был распят вместе с двумя разбойниками, поэтому библейские археологи нашли сразу три креста, гвозди и доску с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский».

Согласно преданию, чтобы установить подлинность святыни, каждый из обнаруженных крестов проверили на его чудодейственные свойства. Находки приложили к больному, и прикосновение Креста Господня принесло ему исцеление. Убедило искателей и другое чудо. Мимо проходила похоронная процессия, и один из покойников воскрес, когда к нему приложили Крест.

Тогда иерусалимский патриарх Макарий установил Крест, чтобы все присутствующие возрадовались обретению святыни. В свою очередь, сын царицы Елены, император Константин, распорядился построить в Иерусалиме храм Воскресения Христова. Однако строительство завершилось лишь в 335 году, уже после кончины Елены.

13 сентября того же года храм освятили, а 14 сентября (27 — по новому стилю) церковь постановила учредить празднование Воздвижения Креста Господня. Праздник также именуют Крестовоздвижением или просто Воздвижением.

Воздвижение Креста Господня в 2023 году: традиции

В день праздника крест торжественно выносят из алтаря и полагают на аналой. В храмах проходят всенощное бдение и литургия.

В быту обычаи праздника тесно переплетались с народными поверьями. Так, праздник Воздвижения Креста Господня считается концом бабьего лета и сроком окончательного прихода осени. С полей убирают и готовят на зиму капусту, которая в эти дни является одним из основных блюд на праздничном столе.

Поскольку Христос принял мученическую смерть на кресте для искупления грехов человечества, в этот праздник не принято веселиться и накрывать богатый стол. Напротив, в день торжества соблюдается строгий пост. К столу часто подают пироги с капустой и щи без мяса.

Воздвижение Креста Господня 2023: что можно и нельзя делать

В связи с необходимостью соблюдения строгого поста запрещается употреблять в пищу продукты животного происхождения: мясо, яйца, молоко, рыбу. Запрещены и веселые гулянья и походы в гости.

Еще одно предписание связано с законами природы. В этот период сезона змеи готовятся впадать в зимнюю спячку, поэтому собираются большими группами. Во избежание встречи с ними не рекомендуется ходить в поля, леса и посадки, а также рекомендуется заранее закрыть все подвалы.

Согласно поверьям, в день праздника нельзя ссориться с близкими, а в делах по дому лучше отложить шитье и вязание на другой день.

Зато молитвы, произнесенные в день Крестовоздвижения, почитаются особенно сильными, и лучше всего посетить службу в храме или помолиться о насущном.

Воздвижение Креста Господня – 2023: приметы

Существует несколько погодных примет, на которые принято обращать внимание 27 сентября. Так, безоблачный день сулит поздний приход зимы, а вот стаи улетающих птиц в небе считают вестниками морозных месяцев. Зато резкое похолодание в праздничное утро обещает раннее наступление весны в грядущем году.

О том, когда россиян ждут выходные и праздники в 2023 году, читайте в календаре «Известий».