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Массовая драка с участием 20 человек произошла в Новой Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Неизвестные устроили в понедельник, 29 августа, вечером массовую драку в поселке Коммунарка в Новой Москве.

По данным «Известий», молодые люди начали драться во дворе дома на улице Липовый парк.

Как уточнили очевидцы, в драке участвовали около 20 человек. Причиной инцидента стал бытовой конфликт.

Сейчас выясняются подробности произошедшего.

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Ранее в этот день сообщалось, что водители устроили драку со стрельбой в деревне Аристово в городском округе Красногорск. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Инцидент произошел накануне. 32-летний водитель вступил в конфликт с двумя парнями из иномарки. Во время схватки один из участников потасовки достал пистолет и открыл огонь. В результате он ранил своего оппонента. Пострадавшего усадили в Ford Focus и отвезли в неизвестном направлении, но ему удалось связаться со своим братом. Родственник раненого сообщил о произошедшем правоохранителям.

Силовики нашли машину в деревне Юрлово под Солнечногорском и задержали двух россиян 1995 и 1988 годов рождения, в отношении которых позднее было возбуждено уголовное дело. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы огнестрельные ранения груди, шеи, бедра.

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