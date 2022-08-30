Массовая драка с участием 20 человек произошла в Новой Москве
Неизвестные устроили в понедельник, 29 августа, вечером массовую драку в поселке Коммунарка в Новой Москве.
По данным «Известий», молодые люди начали драться во дворе дома на улице Липовый парк.
Как уточнили очевидцы, в драке участвовали около 20 человек. Причиной инцидента стал бытовой конфликт.
Сейчас выясняются подробности произошедшего.
Ранее в этот день сообщалось, что водители устроили драку со стрельбой в деревне Аристово в городском округе Красногорск. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Инцидент произошел накануне. 32-летний водитель вступил в конфликт с двумя парнями из иномарки. Во время схватки один из участников потасовки достал пистолет и открыл огонь. В результате он ранил своего оппонента. Пострадавшего усадили в Ford Focus и отвезли в неизвестном направлении, но ему удалось связаться со своим братом. Родственник раненого сообщил о произошедшем правоохранителям.
Силовики нашли машину в деревне Юрлово под Солнечногорском и задержали двух россиян 1995 и 1988 годов рождения, в отношении которых позднее было возбуждено уголовное дело. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы огнестрельные ранения груди, шеи, бедра.