В США назвали остановку реакторов самым безопасным решением вопроса ЗАЭС

США полностью поддерживают поддерживают поезду экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС и считают контролируемую остановку реакторов самым безопасным решением вопроса. Об этом на брифинге в понедельник, 29 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Россия должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ этим независимым инспекторам. Мы также считаем, что РФ должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции. Мы продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе», — отметил он.

На вопрос журналистов о том, действительно ли «все снаряды, падающие вокруг АЭС, были выпущены российской стороной» или же «некоторые из них могли быть выпущены Украиной», представитель Белого дома заявил, что у США нет способа подсчета снарядов.

«Мы очень четко заявляли публично и в частном порядке, что бои вокруг станции должны прекратиться. Хотя мы не можем подсчитать снаряды, мы знаем, что Россия фактически милитаризовала станцию, разместив там войска», — сказал Кирби.

Ранее в понедельник стало известно, что миссия МАГАТЭ, возглавляемая гендиректором организации Рафаэлем Гросси, отправилась из Вены на Запорожскую АЭС. В состав миссии вошли около полутора десятков сотрудников секретариата агентства.

ВСУ регулярно атакуют атомную электростанцию. Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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