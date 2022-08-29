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Эксперт объяснил, почему часть россиян не откладывает деньги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Более трети россиян не откладывают деньги, в том числе по причине недостаточной финансовой грамотности. Об этом 29 августа заявил «Известиям» основатель компании «Технократ», инвестор Олег Петряшев.

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По его мнению, люди не умеют планировать расходы и управлять своими сбережениями.

Кроме того, по его словам, многие платежеспособные граждане помнят времена, когда деньги обесценились, поэтому сейчас у них слишком высокий уровень стресса и короткий горизонт планирования.

«С моей точки зрения, самый грамотный способ откладывать деньги — это откладывать сразу после получения зарплаты или другого дохода. Затем следуют расходы первой необходимости, такие как квартплата, проезд, питание и так далее, и только потом — все остальные», — посоветовал Петряшев.

Обычно 10% — самый комфортный процент дохода, который человек может откладывать, отметил он.

«Такой подход позволяет психологически настроиться на то, чтобы распоряжаться только оставшейся частью средств и больше не задумываться о том, откладывать или нет. Можно представить, что это ваш личный налог на свое светлое будущее», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что существуют различные цели для накопленных денег.

«Первая — это финансовая подушка на несколько месяцев жизни при комфортных условиях. Эти средства чаще всего держа в наличных или депозитах в надежном банке до востребования. Все остальные деньги выгоднее всего вкладывать, потому что та же самая инфляция «отъедает» стоимость денег», — уточнил инвестор.

В первую очередь, по его словам, необходимо вкладывать в наиболее консервативные и надежные инструменты.

«К таким можно отнести депозиты — в них тоже можно хранить финансовую подушку. На втором месте по надежности вклады в недвижимость или в облигации федерального займа. Затем стоит рассмотреть возможность вкладов в более рискованные, но потенциально более доходные инвестиции в акции или другие виды активов», — заключил Петряшев.

Ранее в этот день Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что более трети опрошенных россиян (39%) не откладывают деньги и тратят всё на текущие нужды. Откладывает остаток после текущих трат почти половина граждан РФ (44%). Еще 14% предпочитают сначала отложить средства на крупные покупки и другие значительные расходы, а остальные деньги уже потратить на текущие нужды.

До этого, 26 августа, сервисы «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» провели совместное исследование и выяснили, сколько денег откладывают жители России и на какие нужды. Выяснилось, что у 43% участников исследования есть привычка копить и откладывать деньги. 30% не откладывают вовсе, а 27% планируют начать делать накопления.

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