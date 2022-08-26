Россияне назвали цели своих накоплений

Сервис для поиска работы «Работа.ру» и сервис «Ремонт со СберУслугами» провели совместное исследование и выяснили, сколько денег откладывают жители России и на какие нужды. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Согласно результатам опроса, у 43% участников исследования есть привычка копить и откладывать деньги. 30% не откладывают вовсе, а 27% планируют начать делать накопления.

Почти половина респондентов заявили, что создают себе финансовую подушку — откладывают деньги «про запас». 34% копят на покупку недвижимости, 23% заранее откладывают на расходы в отпуске, каждый пятый (19%) признался, что имеет копилку «для путешествий», столько же копят на новую машину и ремонт. 16% заранее планируют расходы на образование и откладывают часть заработка на обучение, 13% предпочитают копить на большие покупки, каждый десятый (10%) заранее собирает необходимую сумму на покупку техники и электроники, столько же распределяют и откладывают финансы перед переездом.

Среди вариантов «другое» самыми популярными статьями накоплений были открытие собственного бизнеса, медицинские и косметические услуги, а также семейные расходы.

Кроме того, респонденты рассказали, какие суммы необходимы для покрытия статей планируемых расходов. Два из трех опрошенных (66%) хотели бы накопить более 500 тыс. рублей, около четверти пользователей (22%) указали, что им была бы достаточна сумма от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. 8% хотели бы накопить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, менее 5% участников исследования хотят накопить суммы до 50 тыс. рублей.

25 августа были опубликованы результаты опроса «Работа.ру» и «СберНПФ», согласно которым большинство россиян рассчитывают на получение дополнительного дохода на пенсии, для комфортной жизни им нужно 50–100 тыс. рублей. Большая часть (84%) опрошенных россиян планируют выход на пенсию позже 50 лет. Из них 24% — в 60–65 лет, 22% — в 55–60 лет. Каждый пятый (20%) хочет закончить карьеру в 50–55 лет, 18% признаются, что собираются выйти на пенсию позже 65 лет. 10% хотели бы завершить трудовую деятельность до 45 лет, а 6% — в возрасте до 35 лет.