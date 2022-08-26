Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский назвал грядущую зиму самой сложной в истории Украины
Мир
Байден назвал «полуфашизм» основой текущей идеологии республиканцев
Общество
Синоптики спрогнозировали осеннюю погоду с первых дней сентября
Мир
В Москве прошла генеральная репетиция фестиваля «Спасская башня»
Армия
Ночной удар «Градов» по позициям украинских националистов попал на видео
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы
Армия
Российские десантники пресекли попытку прорыва боевиков ВФУ огнем из РПО «Шмель»
Мир
Байден примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре
Мир
Сенатор Джабаров выразил надежду на скорое подавление всех точек обстрела ЗАЭС
Мир
Полянский назвал конец августа — начало сентября возможной датой визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Общество
Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 26 августа
Мир
Белоусов заявил о выходящих за рамки СНВ-3 ядерных возможностях США

Россияне назвали цели своих накоплений

Исследование показало, сколько денег откладывают россияне и на какие нужды
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис для поиска работы «Работа.ру» и сервис «Ремонт со СберУслугами» провели совместное исследование и выяснили, сколько денег откладывают жители России и на какие нужды. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Мозольные денежки: как сократить расходы в кризисные времена
Среди наиболее популярных мер — обращение за материальной помощью к близким и продажа имущества

Согласно результатам опроса, у 43% участников исследования есть привычка копить и откладывать деньги. 30% не откладывают вовсе, а 27% планируют начать делать накопления.

Почти половина респондентов заявили, что создают себе финансовую подушку — откладывают деньги «про запас». 34% копят на покупку недвижимости, 23% заранее откладывают на расходы в отпуске, каждый пятый (19%) признался, что имеет копилку «для путешествий», столько же копят на новую машину и ремонт. 16% заранее планируют расходы на образование и откладывают часть заработка на обучение, 13% предпочитают копить на большие покупки, каждый десятый (10%) заранее собирает необходимую сумму на покупку техники и электроники, столько же распределяют и откладывают финансы перед переездом.

Среди вариантов «другое» самыми популярными статьями накоплений были открытие собственного бизнеса, медицинские и косметические услуги, а также семейные расходы.

Кроме того, респонденты рассказали, какие суммы необходимы для покрытия статей планируемых расходов. Два из трех опрошенных (66%) хотели бы накопить более 500 тыс. рублей, около четверти пользователей (22%) указали, что им была бы достаточна сумма от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. 8% хотели бы накопить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, менее 5% участников исследования хотят накопить суммы до 50 тыс. рублей.

25 августа были опубликованы результаты опроса «Работа.ру» и «СберНПФ», согласно которым большинство россиян рассчитывают на получение дополнительного дохода на пенсии, для комфортной жизни им нужно 50–100 тыс. рублей. Большая часть (84%) опрошенных россиян планируют выход на пенсию позже 50 лет. Из них 24% — в 60–65 лет, 22% — в 55–60 лет. Каждый пятый (20%) хочет закончить карьеру в 50–55 лет, 18% признаются, что собираются выйти на пенсию позже 65 лет. 10% хотели бы завершить трудовую деятельность до 45 лет, а 6% — в возрасте до 35 лет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022