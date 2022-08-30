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Дело в технике: почему провалилась атака ВФУ под Херсоном

Уничтожены десятки украинских танков и сотни военных
Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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При атаке в районе Херсона 29 августа украинские формирования понесли тяжелые потери — более 560 военнослужащих. Попытка неудачного контрнаступления под Херсоном была проведена по прямому указанию Владимира Зеленского, заявили в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что Киев задействовал резервы, прошедшие переобучение на поставленной Западом технике. В этот же день российская авиация нанесла удар высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования «Восток» украинских ВВС и полевым лагерям националистических батальонов. В территориальной обороне ДНР сообщили об освобождении села Кодема, лежащего на пути к Артемовску. Перед прибытием делегации МАГАТЭ украинские формирования продолжили обстрелы Запорожской АЭС.

Со стороны Кривого Рога

По прямому указанию Владимира Зеленского 29 августа украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, заявили вечером понедельника в российском Минобороны.

В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВФУ понесли большие потери. В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Противник лишился более 560 военнослужащих, — заявили в военном ведомстве.

Украинская подготовка к контрнаступлению на Херсонщине не была секретом для российского командования, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

дело в технике
Обломки сбитого украинского штурмовика Су-25
Фото: РИА Новости

— О его планировании распоряжение отдал президент Зеленский еще в начале июля, — напомнил он «Известиям». — Затем туда перебрасывали войска, в том числе резервы, получившие западную бронетехнику и прошедшие обучение. Наши войска постоянно атаковали в Николаеве и окрестностях эти силы. Активных действий при этом сознательно не предпринимали, чтобы выманить на себя противника. Перемолоть его в неудачном наступлении легче, чем в обороне, на хорошо закопанных в землю опорных пунктах.

Противник пытался наступать не на сам Херсон, а к северо-востоку от него, со стороны Кривого Рога и позиций вдоль реки Ингулец, уточнил Владислав Шурыгин.

Командование ВСУ надеялось прорваться к Бериславу и Новой Каховке или хотя бы подойди к ним на расстояние артиллерийского выстрела, чтобы блокировать пути снабжения через дамбу ГЭС. Именно поэтому в последние сутки там так активизировались ракетные удары со стороны ВФУ. Оглушительный провал наступления демонстрирует, что украинские силы не способны сейчас к таким операциям, — объяснил эксперт.

Удар по штабу

В этот же день командование территориальной обороны ДНР сообщило об освобождении союзными войсками села Кодема в 10 км к югу от города Артемовска. Всего с начала спецоперации на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 271 населенный пункт, сообщили в ведомстве.

Вооруженные силы России 29 августа продолжали атаки на объекты военной инфраструктуры Украины.

— В результате ударов ВКС России высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска, а также складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки Херсонской области ликвидировано до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

дело в технике
Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У
Фото: РИА Новости

Высокоточным оружием наземного базирования за сутки уничтожен пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады теробороны и полевые лагеря нацистских формирований «Айдар» и «Азов» (запрещенные в России террористические организации). Ликвидировано более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше 3 тыс. реактивных снарядов для систем залпового огня.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 53-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен» уничтожено более 30 и ранено свыше 50 националистов, заявили в Министерстве обороны.

ВКС России за сутки сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено девять пунктов управления, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 52 артиллерийских подразделения и 142 района сосредоточения войск, рассказали в Минобороны.

Подразделения ПВО России за сутки сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, три баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS производства США.

дело в технике
HIMARS производства США
Фото: Global Look Press/Cover Images

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 276 самолетов, 148 вертолетов, 1832 беспилотных летательных аппарата, 370 зенитных ракетных комплексов, 4408 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3354 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5126 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

В военном ведомстве также предупредили, что киевский режим продолжает провокации в целях создания техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В воскресенье, 28 августа, АЭС атаковал ударный беспилотник, который удалось сбить огнем стрелкового оружия. Обломки упали на крышу специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы. Жертв и серьезных разрушений удалось избежать.

29 августа в крышу этого же блока попал снаряд украинской гаубицы и проделал в ней дыру. В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на противоположном берегу Днепра были подавлены. Штатный технический персонал Запорожской АЭС продолжает контролировать ее техническое состояние и бесперебойную работу. Радиационная обстановка остается в норме.

Атака на диверсантов

В российском Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Артиллерийский дивизион майора Ильи Худина вел поддержку российских подразделений, когда Илья обнаружил огневые точки противника. Лично корректируя огонь артиллерии, Худин организовал внезапные удары по объектам боевиков. В результате было уничтожено три бронетранспортера, четыре артиллерийских орудия, в том числе западного производства, и до 30 националистов. Грамотные действия Ильи Худина позволили российским подразделениям развить наступление, рассказали в Минобороны.

Подразделение младшего сержанта Александра Политова обороняло населенный пункт от украинских националистов. Боевики, пытаясь вернуть утраченные позиции, пытались прорвать оборону и захватить позиции подразделения при поддержке минометного огня.

дело в технике
Танк Т-72
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Александр стрелял по противнику из танка, был ранен, оказал себе медицинскую помощь и продолжил вести прицельный огонь по националистам.

— В результате мужественных и самоотверженных действий младшего сержанта Политова задача по обороне населенного пункта была выполнена, — подчеркнули в военном ведомстве.

Группа десантников ефрейтора Жаргала Баторова охраняла колонны российских подразделений. На маршруте Жаргал обнаружил замаскированные позиции украинских националистов. Он доложил командиру о готовящемся нападении, развернул группу в боевой порядок и атаковал вражеские позиции. Группа ефрейтора уничтожила десять националистов.

Смелые и решительные действия Баторова способствовали пресечению деятельности вражеских диверсантов в заданном районе, что позволило колонне совершить марш в установленные сроки и без потерь, отметили в Минобороны.

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