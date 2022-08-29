Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Карелии

В Лоухском районе Карелии в результате опрокидывания иномарки пострадал человек. Об этом сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на группу «ГИБДД Лоухи» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла 29 августа на автодороге «Кола». По предварительным данным, 27-летний водитель легковой иномарки не справился с управлением. В результате машина вылетела в кювет и опрокинулась на крышу.

Автомобилист получил различные травмы. О его состоянии не сообщается. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Днем 29 августа в Струго-Красненском районе Псковской области столкнулись Renault Logan с прицепом и Renault Duster также с прицепом. Погибла женщина-пассажирка одного из авто, пострадали еще два человека.