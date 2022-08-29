Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Псковской области

В Струго-Красненском районе Псковской области в результате столкновения двух легковых машин с прицепами погибла женщина, еще двое человек пострадали. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Авария произошла днем 29 августа на 256-м км трассы Санкт-Петербург – Невель. По предварительным данным, столкнулись Renault Logan с прицепом и Renault Duster также с прицепом.

В результате ДТП пассажирка Duster погибла на месте. Водитель авто получил травмы, медпомощь ему оказали на месте. Также пострадал еще один пассажир, его госпитализировали.

На месте работали медики, пожарные и сотрудники ДПС. Обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.

Днем 29 августа легковой автомобиль опрокинулся во время движения по трассе в Амурской области. Два пенсионера погибли, еще один доставлен в больницу.